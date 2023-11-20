Şifa’nın bebekleri tahliye edildi

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Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Medhat Abbas, bebeklerin Save The Children (Çocukları Kurtarın) isimli sivil toplum kuruluşunun gönderdiği 6 ambulansla Mısır sınırındaki Refah kapısına doğru yola çıktığını açıkladı. Filistin Kızılayı, bebeklerin Mısır’daki hastanelere nakledileceğini bildirdi. Kızılay, bebeklerin aileleriyle temas kurmak için çabaların devam ettiğini de kaydetti.

DSÖ: ŞİFA ÖLÜM BÖLGESİ

Bu arada dün İsrail ordusunun tahliyesinin ardından El Şifa’da incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler ekibi, hastaneyi “ölüm bölgesi” olarak tanımladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki BM kurumlarından oluşan ekibin raporunda, hastanede kalan yaralıların büyük çoğunluğunun tıbbi yardım olmadan hareket edemeyecek durumda olduğu, antibiyotik yokluğu sebebiyle pek çok travma hastasının yaralarının enfeksiyon kaptığı kaydedildi. DSÖ ayrıca yaralıların güneydeki hastanelere sevki için çaba sarf edildiğini ancak “bu hastanelerin zaten kapasitelerinin üzerinde çalıştığını” belirtti.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ





BM OKULLARI HEDEF ALINDI

- Filistin resmi ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre İsrail savaş uçakları, gece boyunca Han Yunus kenti ile Nusayrat ve El Bureyc mülteci kamplarına yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Gazze’deki sağlık bakanlığı, İsrail’in Cibaliya mülteci kampındaki El Fakhura okuluna ve yine Gazze’nin kuzeyindeki Tel al-Zaatar’daki başka bir BM okuluna hava saldırılarında en az 50 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), BM okullarına yönelik saldırıları kınayarak “Bu saldırılar sıradanlaşamaz, durdurulmalı” açıklamasında bulundu.

ARAP BAKANLAR PEKİN’E GİDECEK





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- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, bir grup meslektaşıyla birlikte Çin’in başkenti Pekin’e giderek “Gazze’de ateşkes ilanı” konusunda temaslarda bulunacaklarını açıkladı. Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi ve bölgeye acil insani yardım akışını güvence altına almayı amaçlayan siyasi bir süreci başlatmak amacıyla önce Pekin’i ziyaret edeceklerini belirten Ferhan, daha sonra bölgedeki başka ülkelerin başkentlerine de gideceklerini söyledi.

HAMANEY: İSRAİL İLE SİYASİ BAĞLARI KESİN





- İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’in haberine göre, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Müslüman devletlere “en azından sınırlı bir süre için İsrail ile siyasi bağlarını kesmeleri” çağrısında bulundu.

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HUSİLER KIZILDENİZ’DE GEMİ ELE GEÇİRDİ

- Yemen’in İran destekli Husi ordusu, Kızıldeniz’de İsrailli bir işinsanına ait olduğu belirtilen Galaxy Leader isimli ro-ro gemisini ele geçirdiklerini açıkladı. İsrail ordusu, gemide farklı milletlerden 25 mürettabat bulunduğunu, hiçbirinin İsrailli olmadığını bildirdi. Bahamalar bayrağı taşıyan geminin İzmit’ten Hindistan’a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Husi ordu sözcüsü Yahya Sarea dün yaptığı açıklamada, güçlerinin İsrail gemisine el koyduklarını ve mürettebatıyla birlikte kıyıya çıkardıklarını doğruladı. Sarea, “Mürettebata İslami norm ve ilkelere uygun olarak muamele ediyoruz” dedi. “İsrail’e ait ya da onu destekleyen herhangi bir geminin” Husi güçleri için meşru bir hedef olacağı uyarısında bulunan sözcü, “Gazze’ye yönelik saldırganlık durana kadar İsrail’e karşı askeri operasyonlara devam edeceğimizi bildiriyoruz” ifadesini kullandı.

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İSRAİL BOYKOTU YEREL MARKAYI CANLANDIRDI

- Mısır’da İsrail ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Batı menşeli gazlı içeceklere yönelik başlayan boykot dalgası, ülkenin en eski gazlı içecek markası Spiro Spathis’in satışlarında patlamaya neden oldu. El Cezire’ye konuşan satıcılar daha önce çok az müşterinin bu içecekleri tercih ettiğini belirtirken, şu anda talebin birkaç kat arttığını ve dükkânlarındaki şişelerin kısa sürede tükendiğini ifade ediyor.