Şiddetin aktörleri: İzleyen, döven, dövülen

Manisa Yunusemre’ye bağlı Ayni Ali Mahallesi’nde, önceki gün 22.00 sıralarında, O.Ö. (29) ile bir süre önce boşandığı A.E. (25) konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., eski eşi A.E.’yi yumruklamaya başladı. O.Ö., kaçmaya çalışan A.E.’yi tek eliyle tutarken, diğer eliyle darp etmeye devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken genç kadın, bir süre sonra yerde kaldı. Şiddeti sürdüren O.Ö., saçından çektiği A.E.’ye tekme ve tokat savurmaya devam etti. Aldığı darbeler karşısında yaralanan A.E., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.E.’nin eski eşi O.Ö.’den şikâyetçi olacağı öğrenildi. Şüpheli O.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ KERE GÖZALTINA ALINDI

O.Ö.’nün, polisteki ifadesinde, A.E.’yi, kendisinden ayrıldıktan sonra başka biriyle birlikte olduğu için kıskandığını ve bu nedenle darp ettiğini söylediği öğrenildi. O.Ö. , ifadesinde 7 ay önce ayrıldıklarını belirtiği A.E. ile arada görüştüklerini de belirterek suçunu kabul etti. O.Ö., ifadesinin ardından nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı. O.Ö., soruşturma savcısının itirazı üzerine dün öğle saatlerinde polis tarafından evinde tekrar gözaltına alındı. O.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hastanedeki tedavisi süren A.E. taburcu edildi. Koruma kararı aldıran A.E.’nin evinde istirahat ettiği öğrenildi.

SADECE SEYRETTİLER

Dehşete düşüren o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, olayın yaşandığı yerden geçen vatandaşların ve karşısındaki bir işyerinde oturan iki kişinin olan biteni sadece izlemesi dikkat çekti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara