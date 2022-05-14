Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı...

Dün hayatını kaybettiği açıklanan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan'ın cenazesi Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayid el-Evvel Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından El-Batin Kabristanı'nda toprağa verildi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimat verdiği ve Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de gıyabi cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçecek isim belli oldu. Devletin 7 emirliğinden oluşan en üst düzey yetki ve karar organı BAE Yüksek Konseyi, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirledi.
Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın ölümü nedeniyle ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Ülke genelindeki bayraklar ulusal yas süresince yarıya indirilirken, özel ve kamu sektöründe çalışmalara ara verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölüm haberi sonrası yaptığı taziye açıklamasında BAE'ye üç gün sürecek bir ziyaret yapacağını belirterek "Uzun süredir rahatsızlığı vardı, bugün de rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Taziye için ziyarete gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.