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Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı...

#Halife Bin Zayid El Nahyan#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE
Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı...

Dün hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın cenazesi, kraliyet ailesinin katılığı tören ile Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toprağa verildi.

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Dün hayatını kaybettiği açıklanan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan'ın cenazesi Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayid el-Evvel Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından El-Batin Kabristanı'nda toprağa verildi.

Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı...

Cenaze töreni Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Kraliyet ailesi üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.
Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı...

SUUDİ ARABİSTAN KRALI'NDAN TALİMAT

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimat verdiği ve Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de gıyabi cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.

Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı...

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçecek isim belli oldu. Devletin 7 emirliğinden oluşan en üst düzey yetki ve karar organı BAE Yüksek Konseyi, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirledi.

Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı...

73 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın ölümü nedeniyle ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Ülke genelindeki bayraklar ulusal yas süresince yarıya indirilirken, özel ve kamu sektöründe çalışmalara ara verildi.

Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı...

Abu Dabi’de 1948 yılında dünyaya gelen Al Nahyan, babası Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan’ın 2 Kasım 2004 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı görevine 3 Kasım 2004 tarihinde başlamıştı.
Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölüm haberi sonrası yaptığı taziye açıklamasında BAE'ye üç gün sürecek bir ziyaret yapacağını belirterek "Uzun süredir rahatsızlığı vardı, bugün de rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Taziye için ziyarete gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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#Halife Bin Zayid El Nahyan#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE

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