Seri katliam! İsrail Cibaliya kampını 24 saatte 2’nci kez vurdu

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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya mülteci kampına üst üste iki kez bomba yağdırdı. İlk saldırıda en az 6 bombayla vurulan kampta binalar yerle bir oldu, dev bir krater oluştu. İsrail ordusu, henüz ilkinin bilançosu netleşmemişken gerçekleştirdiği ikinci bombalamadan önce bölgeyle iletişimi kesti. Enkaza dönen Cibaliya’da en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı bildirildi. Yüzlerce kişinin hâlâ molozlar altında olduğu tahmin ediliyor. Hamas, kampta tutulan ve aralarında yabancı ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğu 7 rehinenin de bombardımanda öldüğünü belirtti. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, dünkü saldırıda İsrail, Cibaliya’nın Felluce Mahallesi’ni havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail savaş uçakları, dün gece de 3 gün önce boşaltılmasını istediği 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi’nin çevresini yoğun şekilde bombaladı.

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‘ÇOCUKLAR YARALI ÇOCUKLARI TAŞIYOR’

İlk saldırının ardından Amerikan CNN’e telefonla bağlanan kamp sakini Mohammad Al Aswad, “Çocuklar, yaralı çocukları taşıyor, koşuşturuyorlar. Cesetler molozların üzerinde öylece duruyordu, birçoğu tanınmaz haldeydi” ifadeleriyle yaşadıkları dehşeti anlattı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Cibaliya sakini Ragheb Aqal ise saldırıyı depreme benzetti, kampta “yüzlerce” ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

‘AĞIR YANIKLARLA GELDİLER’

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde çalışan Sınır Tanımayan Doktorlar’dan (MSF) hemşire Mohammed Hawajreh, hastanelere Cibaliya’dan “ağır yanıkları olan çocukların” geldiğini söyledi. Hawajreh, “Çocukların aileleri yanlarında değildi. Pek çoğu ağlayarak anne babasını soruyordu. Hastane dolu olduğu için yer bulmak kolay değildi” diye konuştu.



‘YIKIMDAN DEHŞETE DÜŞTÜK’

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children’ın (Çocukları Kurtarın) Filistin Direktörü Jason Lee, örgütün X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’nda daha fazla ailenin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yıkımı gördüğümüzde dehşete düştük. Siviller korunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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İSRAİL BÖYLE SAVUNDU

İsrail ordusu ise saldırıyla “kamptaki tünel kompleksini hedef aldıklarını” ve aralarında 7 Ekim’deki Hamas baskınında kritik rol oynayan İbrahim Biari’nin de bulunduğu birçok Hamas üyesini öldürdüklerini açıkladı. CNN televizyonunda sunucu Wolf Blitzer’a röportaj veren İsrail ordusu sözcülerinden Richard Hecht, “Kampta masum insanların, kadın ve çocukların, mültecilerin olduğunu bilerek mi bombaladınız” sorusuna “Bu savaşın trajedisi, günlerdir onlara güneye gitmelerini söylemiştik” yanıtını verdi.

PENTAGON’DAN İSRAİL’E DESTEK

İsrail ordusunun bir diğer sözcüsü Danile Hagari ise bombalamanın yarattığı yıkımın “kaçınılmaz” olduğunu belirterek Hamas’ı sorumlu tuttu, “birbirine bağlı yeraltı tünelleri peş peşe çöktüğü için binaların yıkıldığını” öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Pat Ryder da “İsrail ordusunun Hamas’ın aksine kasten sivilleri hedef almadığını” söyledi.

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En kalabalık kamplardan biri

İsrail’in hedef aldığı Cibaliya, Gazze Şeridi’nde bulunan 8 mülteci kampından biri. Kuşatma altındaki bölgenin kuzeyinde yer alan ve yalnızca 1.4 km2’lik bir alanı kapsayan kampta Birleşmiş Milletler’e göre 116 bin kayıtlı mülteci bulunuyor.



Bu Cibaliya’yı Gazze Şeridi’ndeki en kalabalık ikinci mülteci kampı yapıyor. 1948’de İsrail devletinin kurulmasının ardından yaşadıkları topraklardan zorla sürülen binlerce Filistinli ailenin çocukları Gazze’deki mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor.





DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI: TANRI AŞKINA DURUN

BREZİLYA LİDERİ LULA: İLK KEZ BU KADAR ÇOK ÇOCUK ÖLÜYOR

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi’nde sorumlu olmadıkları bir savaşta 3 bin çocuğun öldüğünü görmek beni üzüyor. Peki savaşı çıkaran sorumsuzlar şimdi bu çocukların ölümüne mi üzülüyor? Öldürülenlerin çoğunluğunun çocuk olduğu bir savaşı ilk kez görüyoruz. Kimse sorumluluk almıyor ve BM’de ateşkese ikna edici bir mektup bile sunamadık. Durun! Allah aşkına durun!” diye çağrıda bulundu. Lula da Silva, krizin en başından bu yana sivil hayatların korunması için çağrı yapan liderler arasında yer alıyor.

BORRELL: DEHŞETE DÜŞTÜM

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in Cibaliya kampını bombalamasından sonra can kayıplarından dehşete düştüğünü, sivillerin korunmasının ahlaki ve yasal yükümlülük olduğunu söyledi. Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada da Batı Şeria’daki gerilime dikkat çekildi. Açıklamada “Artan (Yahudi) yerleşimci terörü çok sayıda sivilin ölmesine ve Filistinli toplulukların evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açmıştır” dendi.

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HAMANEY’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durdurulması amacıyla, Müslüman ülkelerin İsrail’e petrol ve gıda ihracatını sonlandırması çağrısında bulundu. İran medyasına konuşan Hamaney, “Gazze’deki bombardıman derhal sona ermeli. Siyonist rejime petrol ve gıda ihracatı durdurulmalı” ifadesini kullandı.

İSKOÇYA BAŞBAKANI: DÜNYA SİZİ KORUYAMADI

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, İsrail’in, Cibaliya Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenlemesine tepki gösterdi. Gazze’de işlenen suçların kesin bir dille kınanması gerektiğini belirterek, “Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm” ifadesini kullandı. “Daha fazla çocuğun ölmesine izin vermeyin” çağrısında da bulunan Yusuf, Gazze’de acil ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yusuf, daha önce eşinin anne ve babasının aile ziyareti için Gazze’de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı.

ÜRDÜN, İSRAİL’DEKİ ELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Ürdün, Gazze’deki ‘insani felaket’ sonrasında İsrail’deki büyükelçisini geri çağırdı, İsrail’in Ürdün Büyükelçisi’nden de ülkeden uzak durması uyarısında bulundu. Ürdün’ün Başbakan Yardımcısı Eymen el-Safadi, büyükelçilerin geri dönmesinin İsrail’in Gazze’deki savaşı ve neden olduğu insani felaketi durdurması’na bağlı olduğunu söyledi.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDEN İSRAİL’E SERT TAVIR

Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, hükümetin, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırgan ve orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak için Tel Aviv ile ilişkileri sonladırma kararı aldığını açıkladı. Bolivyalı yetkili, temel ihtiyaçların Gazze’ye girişini engelleyen İsrail’in ablukasına bir an evvel son verilmesini talep ettiklerinin altını çizdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Bolivya’yı kararından ötürü eleştirerek, Hamas’ın yanında durup teröre teslim olmakla suçladı. Bolivya’nın yanı sıra Şili ve Kolombiya da, Gazze’de her geçen gün artan sivil kayıpların ardından İsrail’deki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.