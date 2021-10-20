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Seri katil hemşire... Hastaları hava enjekte ederek 'eğlence için' öldürmüş!

#Cinayet#ABD#Dünya
Seri katil hemşire... Hastaları hava enjekte ederek eğlence için öldürmüş

ABD'de bir hemşire, dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmekle suçlanıyor. William Davis isimli hemşire idam cezasına çarptırılması gündemde.

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ABD 'eğlence için' hastalarını öldüren William Davis isimli hemşireyi konuşuyor.

Konu ile ilgili yargılama sürerken olayla ilgili kan donduran gelişmeler yaşandı. Hemşire dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmek ile suçlanıyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Hallsville'de yaşayan 37 yaşındaki hemşire idam cezasına çaptırılabilir.

Savcı Chris Gatewood, Davis'i 'seri katil' olarak tanımladı ve jüriye Davis'in kurbanlarını arter hatlarına hava enjekte ederek kasten öldürdüğü söylendi.

Savcı cinayetlerin nedeni olarak 'insanları öldürmeyi sevmesi'ni gösterdi. Bölge Savcısı şu ifadeleri kullandı;

'Bu dört hastayı öldürdü. Bunu bilerek yaptı. Bunu arter hatlarına hava enjekte ederek yaptı. Bu durumun başka bir açıklaması yok.'

Soruşturma kapsamında polis hastanın güvenlik kameralarını mercek altına almıştı. Elde edilen görüntülerde Davis'in hava enjekte ettiği hastalarının ölmelerini monitörden takip ettiği anlar yer alıyordu.

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Davis'in tüm kurbanları Haziran 2017 ile Ocak 2018 arasında kalp ameliyatı geçirmişlerdi. Eyalet yasalarına göre, Davis'in idam ya da ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

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