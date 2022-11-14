Senato’da zafer Demokratların

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ABD’de geçen salı günü yapılan ara seçimlerde, Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadında da zafer elde edeceği beklentisi gerçeğe dönmedi. Nevada’da Catherine Cortez Masto’nun kazanmasıyla Demokratlar, Senato’da üstünlüklerini korumayı garantiledi. Çoğunluk için gerekli 50 sandalye Demokratların olurken, halihazırda bir sandalye boşta. İki parti adayının da yüzde 50 barajına ulaşamadığı Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık’ta tekrarlanacak. Demokratların adayı Raphael Warnock’un kazanması bekleniyor. Böyle bir durumda Demokratlar 51’e 49 üstünlük yakalayacakken, yarışın Cumhuriyetçiler lehine sonuçlandığı 50-50 senaryosunda bile Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyu, Joe Biden’ın partisine ihtiyaç duyduğu üstünlüğü sağlıyor.

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Catherine Cortez Masto

TRUMP’IN ADAYLIĞI TEHLİKEDE Mİ

Güçlü bir “kırmızı dalga” bekleyen Cumhuriyetçiler, hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu alacaklarını öngörüyordu. Temsilciler Meclisi’nde denge halihazırda Cumhuriyetçiler lehine ancak umulandan daha az farkla. Meclisin kontrolü için 218 sandalye gerekirken Cumhuriyetçiler henüz bunun 211’ini garantiledi. Cumhuriyetçilerin kampanyasına öncülük eden eski Başkan Donald Trump, Kongre’nin iki kanadında da zafer elde ederek 2024’te yeniden adaylığını garantilemek istiyordu. Ancak Trump’ın özellikle desteklediği ve seçimi kaybeden Pensilvanya adayı Mehmet Öz gibi isimlerin düşük performansı parti içinde soru işaretlerine neden oluyor.

BIDEN MEMNUN

Partisinin başarısı sonrası gazetecilere “iyi hissettiğini” söyleyen Başkan Biden, bugün Çin lideri Şi Cinping ile yapacağı görüşmede artık elinin “daha güçlü” olduğunu ifade etti. Sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer da “Amerikalılar anti-demokratik, otoriter ve kötü olanı açıkça reddetti” dedi. Demokratların zaferiyle kürtaj hakkını daha fazla kısıtlamaya yönelik hamlelere karşı “güvenlik duvarı” sağlandığı yorumunu yaptı.

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CUMHURİYETÇİLER SIKINTILI

Salı günü adaylığını açıklaması beklenen Donald Trump, Arizona dahil bazı yerlerde seçim sonuçlarına itiraz ediyor. Arizona’da eski astronot Mark Kelly, Trump’ın desteklediği rakibi Blake Masters’ı geride bıraktı. Oylamada hile yapıldığını söyleyen Trump, sonucun “aldatmaca” olduğunu savunuyor. Şimdi Cumhuriyetçiler, 2024’te yola nasıl devam edeceklerini değerlendiriyor. Amerikan medyasına göre altı Cumhuriyetçi senatör, çarşamba yapılması planlanan parti liderliği seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu. “Kızıl dalganın gerçekleşmemesi hayal kırıklığı yarattı” diyen senatörler, başarısızlığın nedenlerinin analiz edilmesini ve 2024’te şanslarını arttırmak için yapılması gerekenler üzerine çalışılmasını istedi. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley de “Eski parti öldü. Onu gömüp yeni bir şey inşa etme zamanı” dedi.