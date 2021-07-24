Sel felaketinin bilançosu ağır... Demiryolu zararı 1.3 milyar Euro

Almanya'da “yüzyılın felaketi” olarak nitelendirilen sel felaketinde, şimdiye kadar 170’ten fazla kişi yaşamını yitirdi. Acı bilanço ise git gide netleşiyor. Alman Demiryolları (DB), selin sert vurduğu Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerindeki 80 istasyon ve yaklaşık 600 kilometrelik demiryolunun ağır hasar gördüğünü duyurdu. Yaklaşık zararın 1.3 milyar Euro civarında olduğu açıklandı. Selle birlikte ray ve istasyonların yanı sıra sinyalizasyon sistemlerinin, köprülerin, vagon bakım ve onarım tesislerinin ve demiryollarına ait çok sayıda aracın hasar gördüğü ifade edildi. Sel felaketinden bu yana 2 bine yakın demiryolu çalışanının bölgede onarım çalışmalarına destek verdiği kaydedildi. Birçok istasyonda suyun pompalarla boşaltılmasına ve çamurların temizlenmesine devam edildiği açıklandı. Alman Demiryolları, yolcuları bazı gecikme ve iptaller konusunda hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Tren seferlerinin yanı sıra, bazı bölgelerde zarar gören banliyö seferlerinin de yapılamadığı açıklandı.

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