Seçim hükümeti kuruluyor! Yunanistan’ın yeni başbakanı Yanis Sarmas

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Yunanistan’da Başbakan Kiriakos Miçotakis, 4 yıllık iktidardan sonra koltuğunu bir yüksek hâkime, Sayıştay Başkanı Yanis Sarmas’a bırakıyor. Ülkede pazar günü yapılan seçimlerde hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek yüzde 46.2 oranındaki oyu toplayamaması ve koalisyon hükümeti kurulamaması üzerine, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ülkedeki yüksek hâkimlerin en kıdemlisi Sayıştay Başkanı Yanis Sarmas’ı (66), geçici seçim hükümetini kurmakla görevlendirdi. “Benim için hem onur, hem de anayasadan kaynaklanan zorunluluğum” diyen Sarmas, bugün yemin ederek Miçotakis’ten görevi devralacak.

TEKNOKRATLAR KABİNESİ

Başbakanlık koltuğunda, yeni seçimlerin yapılacağı 25 Haziran’a kadar 1 ay süreyle oturacak olan Sarmas’ın, kabinesi de bugün açıklanacak. Siyaset dışı isimlerden oluşacağı öngörülen seçim hükümetinde, emekli büyükelçi Vasilis Kaskarelis’in dışişleri, eski istihbarat teşkilatı başkanı Pavlos Apostolidis ya da emekli büyükelçi Dimitris Paraskevopulos’un savunma, eski kara kuvvetleri komutanı Haralambos Lalusis’in de kamu düzeni bakanı olması bekleniyor.

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TOPLANTIDA TÜRKİYE VURGUSU

Sakellaropulu dün Sarmas’a hükümet kurma görevi vermeden önce, Anayasa’nın 37’nci maddesinde öngörüldüğü şekilde, hükümet kurulabilmesi amacıyla son bir gayret olarak, 5 siyasi partinin liderini bir araya getirdi. Formalite gereği yapılan bu toplantı, sadece 30 dakika sürdü. Liderlerin biraraya geldiği toplantıda, sosyalist Pasok lideri Nikos Andrulakis’in, Türk-Yunan ilişkilerini kastederek, seçim hükümetinde özellikle dışişleri ve savunma bakanlığına atanacak şahsiyetlerin “konulara hâkim olmaları” gerektiğini söylediği öğrenildi. Gerek Kaskarelis, gerekse Apostolidis, Türk-Yunan ilişkilerinde tecrübeli isimler.

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Yunan parti liderleri Aleksis Çipras, Kiriakos Velapulos ve Kiriakos Miçotakis dün cumhurbaşkanlık konutunda formaliteden bir toplantıya katıldı.

MİÇOTAKİS’İN PLANI TEK BAŞINA İKTİDAR

- 21 Mayıs seçimlerinde belirlenen 300 milletvekili, pazar günü parlamentoda yemin edecek ve pazartesi günü başkan seçimi yapıldıktan sonra ise parlamento feshedilecek. Ülke 25 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Yunanistan’da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, hükümet kurulamaması nedeniyle ikinci defa yapılan seçimlerde birinci olan partiye en az yüzde 25 oranında oy alması şartıyla 300 sandalyeli parlamentoda 20 ila 50 ek sandalye verilecek. Buna göre pazar günkü seçimlerde yüzde 40.8 oranında oy ile partisine 141 milletvekili alan Miçotakis, oylarını koruması halinde başbakan olabilecek.