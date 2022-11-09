Sean Penn, Oscar’ını Zelenski’ye hediye etti

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Sean Penn, Rusya’nın işgalinden itibaren Ukrayna’ya olan bu üçüncü ziyaretinde, dün Kiev’de Zelenski ile görüştü.



Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Penn’in Ukrayna hakkında yapacağı film konusunda Zelenski'ye bilgi verdiği belirtilerekdenildi.

Zelenski, ‘devletlerarası işbirliğini güçlendirdiği, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiği, Ukrayna devletinin dünyada popülerleşmesine önemli bir katkı sağladığı için’ ünlü aktöre “3 derece Liyakat Nişanı” taltif etti.

