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Sean Penn, Oscar’ını Zelenski’ye hediye etti

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#Sean Penn#Zelenski#OSCAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 12:29

Hollywood yıldızı ABD’li aktör Sean Penn, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi ziyaret etti. Görüşme sırasında Penn, Zelenski’ye Oscar’ını hediye etti, Zelenski ise Penn’e 3’üncü derece Liyakat Nişanı taltif etti.

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Sean Penn, Rusya’nın işgalinden itibaren Ukrayna’ya olan bu üçüncü ziyaretinde, dün Kiev’de Zelenski ile görüştü.

Sean Penn, Oscar’ını Zelenski’ye hediye etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Penn’in Ukrayna hakkında yapacağı film konusunda Zelenski'ye bilgi verdiği belirtilerek “Amerikalı sanatçı, ülkemizin zaferine olan inancın bir simgesi olarak Oscar heykelciği getirdi ve Başkan'a teslim etti. Ödül, savaşın sonuna kadar Ukrayna'da kalacak” denildi.
Sean Penn, Oscar’ını Zelenski’ye hediye etti

CESUR YOLU’NDA İSİM LEVHASI

Zelenski, ‘devletlerarası işbirliğini güçlendirdiği, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiği, Ukrayna devletinin dünyada popülerleşmesine önemli bir katkı sağladığı için’ ünlü aktöre “3 derece Liyakat Nişanı” taltif etti.

Sean Penn, Oscar’ını Zelenski’ye hediye etti

İkilinin daha sonra Kiev’deki Anayasa Meydanı’nda bulunan Cesur Yolu’nu (Walk of Brave) ziyaret ettiği ifade edilerek “Bu sokakta, Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı işgali sırasında Ukrayna'ya yardım eden birçok dünya liderinin adının yanında Sean Penn'in de bir isim levhası var” denildi.

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#Sean Penn #Zelenski#OSCAR

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