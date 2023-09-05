Savaşın başına Kırım Türkü lider... Ukrayna’nın yeni savunma bakanı Rustem Umerov

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41 yaşındaki Rustem Umerov, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde dünyaya geldi. Aslen Kırım Tatarı olan Umerov’un ailesi, Semerkant’a Sovyet lideri Josef Stalin tarafından sürgüne yollanan 200 bin Tatarın arasında yer alıyordu. 1980 ve 90’lı yıllarda sürgündekilerin Kırım’a dönmelerine izin verilmesiyle Rustem Umerov, çocuk yaşlarda ailesiyle ülkesine geri döndü. Ekonomi alanında eğitim gördükten sonra 2004 yılında telekom sektöründe çalışmaya başlayan Umerov, 2019’da muhalefet partisi Holos’un milletvekili olarak Ukrayna parlamentosuna girdi. Sık sık yolsuzlukla gündeme gelen özelleştirilme fonunun başına getirilen Umerov, buradaki başarısıyla Zelenski’nin dikkatini çekti.

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Oleksey Reznikov’un Ukrayna’nın yeni Londra Büyükelçisi olabileceği konuşuluyor.

TÜRKİYE’YE YAKIN İSİM

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakının ardından kurulan Kırım Platformu’nda uzun yıllar eşbaşkan olarak görev yapan Umerov, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemilev’in danışmanı olarak da çalıştı. Sivillerin Kırım’dan tahliyesi için yoğun müzakereler yürüttü. Umerov’un savunma bakanı olarak atanması, Ukrayna’nın Kırım’dan vazgeçmeyeceğine dair Rusya’ya gönderilmiş güçlü bir mesaj olarak yorumlandı. Ukrayna Parlamentosu’nda Türkiye Dostluk Grubu’nun başkanlığını yapan ve Türkçe bilen Umerov Türkiye’yle yakından ilgili. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmış, 15 Temmuz’da şehitleri anma mesajı paylaşmıştı.

BAŞARILI BİR MÜZAKERECİ

Daha önce Zelenski’nin Arap ve Müslüman devletlerle ilişkiler konusunda danışman olarak görevlendirdiği Umerov, savaşın ilk haftalarında İstanbul’da düzenlenen barış müzakerelerinde Kiev’i temsil eden heyette de yer almıştı. Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin garantörlüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının görüşmelerinde o vardı. Umerov, savaşın ilk günlerinde Rusya’ya iletişim kanalı kurmakla görevlendirdiğini, o dönem bunu Türkiye üzerinden yaptığını söylemişti.

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REZNİKOV VEDA ETTİ

Savaşın başından beri bakanlık koltuğunda oturan Reznikov ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın modern tarihinin en zorlu dönemi olan son 22 ay boyunca Ukrayna halkına hizmet etmek ve Ukrayna ordusu için çalışmak benim için bir onurdu” ifadelerini kullandı. Batı başkentlerinde yakından tanınan Reznikov’un Ukrayna’nın yeni İngiltere Büyükelçisi olabileceği konuşuluyor.

RUSYA YİNE TAHIL LİMANINI VURDU

Soçi’deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden saatler önce Rusya, Ukrayna’nın Odessa’daki limanlarından birine saldırdı. Odessa Valisi Oleh Kipler, Reni Limanı’na düzenlenen saldırıda altyapının önemli ölçüde zarar gördüğünü açıkladı. Kiev Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Mykolenko da saldırılar sırasında bir Rus dronuna ait parçanın NATO ülkesi Romanya topraklarına düştüğünü söyledi. Romanya yönetimi kendilerine yönelik “doğrudan bir tehdit yaşanmadığını” belirtti.