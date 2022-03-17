Savaşın aktörlerinden peş peşe açıklamalar

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İşte o açıklamalar:

RUS UÇAKLARINA KARŞI STINGER FÜZESİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya yönelik 800 milyon dolarlık yeni savunma yardımı kararnamesini dün Beyaz Saray’da imzaladı. İmzadan önce yaptığı konuşmada Rusya’nın sivillere saldırısının dünya çapında büyük tepki çektiğinin altını çizen Biden, “Şimdi size dürüst olacağım, bu uzun ve zorlu bir savaş olacak ancak Putin’in sivillere karşı saldırılarına karşı ABD’nin Ukrayna’ya desteği her zaman sürecek” ifadelerini kullandı. Savunma yardım paketinin içeriği hakkında da bilgi veren ABD Lideri, Ukrayna’ya hava sahalarını Rus saldırılarından korumaları için 800 Stinger uçaksavar füze sistemi göndereceklerini duyurdu. Biden, gazetecilerin sorduğu “Rusya lideri Putin’in savaş suçlusu olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna, “Evet, bence o bir savaş suçlusu” şeklinde cevap verdi.

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‘BİZİ DÜŞÜNÜNCE 11 EYLÜL’Ü HATIRLAYIN’

UKRAYNA Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün video konferans yöntemiyle ABD Kongre üyelerine hitap etti. Zelenski, konuşmasında 2001’deki 11 Eylül terör saldırıları ve 1941’de Japonya’nın ABD’ye ait Pearl Harbour üssüne düzenlediği saldırıya atıf yaptı. “Size şimdi ihtiyacımız var, Pearl Harbour’ı hatırlayın” diyen Zelenski, ABD’li siyasetçilerden “Ukrayna’yı düşündüklerinde 11 Eylül’ü hatırlamalarını da” istedi. Üç haftadır Ukrayna kentlerine bomba yağdığına işaret eden Zelenski, Rus hava saldırılarına karşı uçuşa yasak bölge ilan edilmesini, aksi halde kendilerine savaş uçağı ve hava savunma sistemi tedarik edilmesini istedi.

‘GERİ ADIM ATMAYIZ, BİZİ ANLAMIYORSUNUZ’

RUSYA lideri Vladimir Putin, uluslararası yaptırımlar nedeniyle milli para birimi ‘ruble’nin hızla değer kaybetmesi üzerine ücretlere ve emekli maaşlarına zam yapma taahhüdünde bulundu. Putin, Ukrayna işgalini “Operasyon tam da plana uygun bir şekilde başarıyla ilerliyor” diyerek Ukrayna’ya asker yollamaktan başka çarelerinin kalmadığını savundu. Rus lideri, “Batı, Rusya’nın geri adım atacağını düşünüyorsa, Rusya’yı anlamıyor demektir” ifadelerini kullandı.