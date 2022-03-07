Savaş uçakları için ABD devrede

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RUSYA’nın hava üstünlüğü Ukrayna’nın işgalinde Moskova açısından belirleyici etki yaratan unsurlar arasında yer alıyor. Ukrayna, işgalin başından bu yana hava gücüne ihtiyaç duyduğunu ve bunun karşılanması için özellikle NATO ülkelerinin adım atması gerektiği mesajını her platformda gündeme getiriyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, NATO müttefiklerinin envanterinde bulunan, Ukraynalı pilotların da kolaylıkla kullanabileceği, Sovyet döneminden kalma savaş uçaklarının faydalı olacağı mesajını son olarak ABD Kongresi’nin üyelerine de iletti.

MÜZAKERE İDDİASI

Avrupa Birliği yetkilileri daha önce Ukrayna’ya MiG-29 ya da Su-25 tipi uçaklar gönderilebileceğini açıklasa da bu yönde adım atan ülke çıkmamıştı. Gelinen aşamada Washington-Varşova hattında Zelenski’nin talebinin karşılanması amacıyla Ukrayna’ya savaş uçağı sağlanması için müzakerelerin yapıldığı haberleri yayılırken Polonya’nın bu haberleri yalanlaması, Ukrayna’ya savaş uçağı desteğinin yılan hikâyesine dönmeye başlamasına neden oldu.

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KİEV’DEN DESTEK TALEBİ

Zelenski’nin Kongre üyeleriyle video konferans aracılığıyla yaptığı görüşmede en çok ihtiyaç duyduğu şeyin savaş uçakları olduğunu kaydettiği, bunun yanı sıra uçuşa yasak bölge konusunu da gündeme getirerek, “Eğer bunu yapamıyorsanız en azından uçakları sağlayın” dediği belirtiliyor. Görüşmeye katılan isimlerin Amerikan medyasına sızdırdığı bilgilere göre Zelenski, savaş uçaklarının Rus uçaklarına karşı ülkesine sağlanan Stinger füzelerinden çok daha etkili olduğunu da vurguladı.

ABD DOĞRULUYOR

Amerikan medyası, Polonya’nın Ukrayna’ya Sovyet döneminden kalma uçakları göndermesi, bunlardan boşalan yerin ise ABD yapımı uçaklarla doldurulması konusunda müzakere yürütüldüğüne işaret ediyor. Nitekim, ABD’li yetkililerin açıklamaları da bu yönde. Beyaz Saray Sözcücü Jen Psaki, Ukrayna’ya savaş uçağı göndermenin egemen ülkenin kendi kararı olduğunu belirterek, uçakların Polonya’dan Ukrayna’ya nasıl nakledileceği de dahil olmak üzere bir dizi lojistik konu üzerinde çalışıldığını ifade etti.

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VARŞOVA YALANLADI

Polonya’dan gelen mesajlar ise tam tersi yönde. Polonya Başbakanlığı’ndan paylaşılan sosyal medya mesajında, “Polonya, Ukrayna’ya savaş uçakları göndermeyecek, havaalanlarının kullanılmasına da izin vermeyecek” denildi. Ukrayna’ya savaş uçağı desteğinin değerlendirilen opsiyonlar arasında olduğunu, geçtiğimiz günlerde, kamuoyuna açık şekilde ilk dile getiren AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’di. Brüksel’den gelen açıklamaların ardından Ukrayna makamları, Polonya’dan 28, Slovakya’dan 12, Bulgaristan’dan 16 MiG-29 gönderileceği, bu uçaklara ek olarak Bulgaristan’ın 14 Su-25’i de bu ülkeye vereceği yönünde mesajlar verdi. Sonrasında ise olası uçak tedarikinde adı geçen üç ülke de yalanlama mesajları yayınladı.

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UKRAYNA’NIN KOMŞULARINA TEHDİT

RUSYA, Ukrayna’nın komşularını “kendilerini bir anda savaşın içinde bulabilecekleri konusunda” uyardı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, “Ukrayna savaş uçaklarının Romanya ve diğer komşu ülkelere uçtuğunu kesin olarak biliyoruz. Bu ülkelerin Ukrayna savaş uçaklarınca Rusya’ya karşı saldırı amaçlı üs olarak kullanması durumunda, çatışmaya doğrudan dahil oldukları anlamına gelebilir” açıklamasında bulundu.

PENTAGON, UKRAYNA’YI ŞEHİR SAVAŞINA HAZIRLAMIŞ



ABD’nin Ukrayna ordusunu bir süredir şehir savaşlarına hazırladığı iddia edildi. Washington Post’taki (WP) habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen aralık ayı başından beri Ukrayna’ya savaş uçaklarına karşı kullanılan roketlerle çok sayıda mühimmat teslim etti. WP’nin iddiasına göre, Pentagon Ukrayna’ya pompalı tüfekler, bomba imha uzmanı donanımları, havan radarları, güvenli haberleşme üniteleri, elektronik ekipman, tıbbi ekipman, en az dokuz devriye botu ve 5 Mi-17 nakliye helikopteri sevk etti. Pentagon’un 24 Şubat’ta başlayan Rus işgaline karşı aylar öncesinden ülkedeki olası çatışmaların şehir savaşına dönüşeceğini öngörerek böyle bir adım attığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi de geçen hafta Ukrayna’ya omuzdan atılan Stinger uçaksavar roketleri ve tanksavar Javelin füze sistemlerini göndermişti. WP’nin haberinde, üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD’nin taahhüt ettiği 350 milyon dolarlık askeri yardımın yaklaşık 240 milyon dolarının da Ukrayna’ya transfer edildiğini söyledi. ABD ile birlikte Ukrayna’ya 14 farklı ülke güvenlik yardımı sağlıyor.