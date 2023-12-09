Savaş sonrası Gazze planı! Arap ülkeleri ABD önerisine karşı: Filistin davası bölünemez

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ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) görüşülen ve Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.Nihai oylamada 13 üye lehte, bir üye çekimser ve bir üye aleyhte oy kullandı. BMGK’nın daimi üyesi olan ABD aleyhte oy kullanan tek ülke oldu. Müttefiki İngiltere ise oylamada çekimser kaldı. Böylelikle oylama olumsuz olarak sonuçlandı.

SAVAŞ SONRASI GAZZE PLANI

ABD'li yayın organı CNN International, Washington yönetiminin 'ateşkesi veto ederken' bir yandan da Filistin yönetimi ve bölgedeki müttefikleriyle savaş sonrası dönem için görüşmeler yürüttüğünü yazdı.

CNN'e konuşan ABD'li yetkililer savaş sona erdikten sonra hem Gazze'nin hem de işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi liderliğinde birleşik bir hükümet tarafından yönetilmesini öngördüklerini söylediler.



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GEÇİŞ SÜRECİ: İSRAİL GÜÇLERİ BİR SÜRE GAZZE'DE KALACAK

Savaş sonrası dönemde Gazze'yi bekleyen birçok soru işareti olduğunu vurgulayan CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin savaş sonrası bir süre Gazze'de kalacağı "bir tür geçiş dönemi" olacağını ancak bunun kalıcı olamayacağını söylemişti.

ARAP ÜLKELERİ SICAK BAKMIYOR: FİLİSTİN DAVASI BÖLÜNEMEZ



ABD ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin mevcut haliyle Gazze Şeridi’ni kontrol edemeyeceğini öne sürerek Gazze’yi uluslararası bir gücün kontrol edebileceğini düşünüyor.



CNN'e konuşan Batılı bir diplomat, Arap heyetinin savaş sonrasında Gazze'de güvenliği sağlayacak 'uluslararası bir güce' dahil olmak istemediklerini açıkça ifade ettiklerini söyledi.

Filistin davasının bölünmesini kabul etmediklerini belirten Arap ve İslam ülkeleri Gazze Şeridi'nin geleceğinin, Filistin davasından ayrı ele alınmasını reddediyor ve 'Bağımsız Filistin Devleti'ne vurgu yapıyor.

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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi CNN'de yaptığı açıklamada uluslararası bir barış gücünde rol almayacaklarını açıkça belirtirken yine CNN'e konuşan bir büyükelçi ülkelerinin savaş sonrasında Gazze'ye "kesinlikle" kendi güçlerini yerleştirmeyeceğini söyledi.

"YENİDEN CANLANDIRILMIŞ FİLİSTİN YÖNETİMİ"

ABD'nin başından beri 'iki devletli bir çözümü' desteklediğini belirten CNN, Biden yönetiminin İsrail'in 'tampon bölge' önerisine karşı çıktığını yazdı.

CNN'e konuşan üst düzey bir yetkili ise "Filistin Yönetimi mevcut zayıf haliyle Gazze'yi yönetemez ancak 'yeniden canlandırılmış' bir Filistin Yönetimi potansiyel olarak en makul çözüm" ifadelerini kullandı.



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ABD'de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinin tam bir hayal kırıklığına yol açtığı vurgulandı.

Heyet üyeleri İsrail'in zorla yerinden etme politikasının tamamını reddettiklerini vurgulayarak "iki devletli çözüme yol açacak gerçek bir siyasi atmosferin oluşturulması, ilgili uluslararası kararlara uygun olarak 4 Haziran 1967 çizgisinde Filistin Devleti'nin kurulması" çağrısını yinelediler.

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