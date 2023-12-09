Son dakika haberleri: Gazze'de son durum... ABD İsrail'e süre verdi: 2023 yılı sonuna kadar bitirin

ABD'den İsrail'e süre: Operasyonları 2023 yılının sonuna kadar tamamlayın

ABD merkezli Politico dergisine konuşan 3 İsrailli yetkili, ABD'nin operasyonları tamamlamaları için Tel Aviv yönetimine 2023 yılının sonuna kadar süre verdiğini açıkladılar. Politico'ya göre İsrail Ordusu'nun Gazze'nin güneyine odaklanacak ve aylarca sürecek saldırı planı ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafından reddedildi.



Times of Israel'e konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik mevcut saldırısını tamamlaması için üç ila dört haftaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili savaşın ilk aşamasının sona ermesi için de benzer bir süreye ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



Yetkiliye göre, yoğun operasyonların ay sonuna kadar bitmesi Biden yönetimini memnun edecek.