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Son dakika haberleri: Gazze'de son durum... ABD İsrail'e süre verdi: 2023 yılı sonuna kadar bitirin

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: Gazzede son durum... ABD İsraile süre verdi: 2023 yılı sonuna kadar bitirin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 09:59

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) görüşülen ve Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısı ABD tarafından veto edildi. Skandal karara tepki yağarken İsrail ve ABD medyası Biden yönetiminin operasyonlarını tamamlaması için Tel Aviv'e süre verdiğini yazdı.

ABD'den İsrail'e süre: Operasyonları 2023 yılının sonuna kadar tamamlayın
ABDden İsraile süre: Operasyonları 2023 yılının sonuna kadar tamamlayın

ABD merkezli Politico dergisine konuşan 3 İsrailli yetkili, ABD'nin operasyonları tamamlamaları için Tel Aviv yönetimine 2023 yılının sonuna kadar süre verdiğini açıkladılar. Politico'ya göre İsrail Ordusu'nun Gazze'nin güneyine odaklanacak ve aylarca sürecek saldırı planı ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafından reddedildi.

Times of Israel'e konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik mevcut saldırısını tamamlaması için üç ila dört haftaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili savaşın ilk aşamasının sona ermesi için de benzer bir süreye ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Yetkiliye göre, yoğun operasyonların ay sonuna kadar bitmesi Biden yönetimini memnun edecek.

İsrail Han Yunus'a saldırdı:6 ölü

Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Refah'a düzenlenen ayrı bir saldırıda ise 5 kişinin öldüğü öğrenildi.

Bakan Fidan: "ABD'nin yalnız kaldığını bir kez daha gördük"
Bakan Fidan: ABDnin yalnız kaldığını bir kez daha gördük

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Fidan, "Gazze'de yaşanan dramı bütün çıplaklığıyla dile getirdiler. Dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olmuş durumdayız. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada ABD'nin yalnız kaldığını bir kez daha gördük" dedi.


ABD'ye tepki yağıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) görüşülen ve Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto eden ABD'ye tepki yağıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD temsilcisi, karar tasarısının arkasındaki süreci "aceleye getirilmiş" olarak nitelendirdi ve "uygun bir şekilde istişare edilmediğini" öne sürdü.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard , ABD'nin kararı veto etme kararının "ahlaki açıdan savunulamaz" olduğunu söyledi.

İngiltere merkezli Save the Children ve diğer yedi yardım kuruluşu ise Gazze'de insani ateşkes talep eden bir kararın veto edilmesi karşısında "dehşete düştüklerini" açıkladılar.


BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze oylaması
BM Güvenlik Konseyinde Gazze oylaması

Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dahil 80’i aşkın ülke tarafından desteklenen tasarı, ABD tarafından veto edildi.

İngiltere'nin “çekimser” oy kullandığı oylamada, 13 üye “evet” oyu verirken, konseyin daimi üyesi ABD’nin “hayır” oyu kullanması nedeniyle karar taslağı kabul edilmedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD'den İsrail'e süre: Operasyonları 2023 yılının sonuna kadar tamamlayın
timelineİsrail Han Yunus'a saldırdı:6 ölü
timelineBakan Fidan: "ABD'nin yalnız kaldığını bir kez daha gördük"
timelineABD'ye tepki yağıyor
timelineBM Güvenlik Konseyi'nde Gazze oylaması
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#İsrail#Hamas#Gazze

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