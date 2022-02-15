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Savaş iddialarının ardından Ukrayna kapanıyor

#Rusya#ABD#Ukrayna
Savaş iddialarının ardından Ukrayna kapanıyor

Rusya’nın hafta içinde saldırı başlatabileceği iddiaları Kiev havalimanında kaçış yoğunluğuna neden oldu. Pek çok ülke vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye ederken, Hürriyet’e bilgi veren yerel kaynaklar bugün itibarıyla tüm uçuşların iptal edilebileceğini söyledi.

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BİR tarafta savaşı önlemek için diplomasi girişimleri sürerken öte yanda “Her an her şey olabilir” söylemi Ukrayna sokaklarında düstur edinildi. Başkent Kiev’de hayat normal seyrinde devam ediyor; restoranlar dolu, trafik yoğun. Ancak hava ulaşımının durabileceği beklentisi ülkeden çıkışı tetiklemiş durumda.

UÇUŞ İPTALLERİ BAŞLADI

2014 yılında Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Kuala Lumpur-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağını Ukrayna üzerinde düşürmüş, 198’i Hollanda vatandaşı 298 kişi hayatını kaybetmişti. Hollandalı havayolu şirketi ‘KLM’, Ukrayna uçuşlarını süresiz durdurdu. Ukraynalı ‘SkyUp’, Portekiz kalkışlı Kiev seferini, uçağın İrlandalı sahibi izin vermediği için tamamlayamadı ve üçüncü bir ülkeye inmek zorunda kaldı. Alman Lufthansa, uçuşları askıya almayı değerlendirdiklerini söyledi. Henüz operasyonlarını normal şekilde sürdüren Türk Hava Yolları ise Ukrayna yolcularına bilet iptal ve değişim hakkı tanıdı.

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HAVA SAHASI KAPANIR MI

Savaş endişesinin güçlenmesi üzerine sigorta şirketleri de havayollarını, ‘bundan böyle Ukrayna uçuşlarına güvence vermeyecekleri’ konusunda uyardı. Uçakların sigorta olmaksızın seferlerini sürdürmesi olanaksız. Hava trafiğinin durmasını engellemek isteyen Kiev yönetimi, sigortalanma için 590 milyon dolarlık fon ayırdı. Ancak uçak sahiplerinin Ukrayna hükümetinin güvencesini kabul edip etmeyeceği belirsiz. Hürriyet’e bilgi veren bir kaynak, bugünden itibaren tüm uçuşların durmasının beklendiğini söyledi.

AÇIKLAMA BUGÜN GELEBİLİR

Ukrayna havacılık otoritesi konuya dair sorularımızı yanıtsız bıraktı ancak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, hükümetin uçuşları devam ettirmek için çalıştığı, bugün bir açıklama yapılacağı bilgisini verdi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Ukraynalı milletvekili Rustem Umerov da “ABD seyahat uyarısı yayımlayınca diğer ülkeler de onu izledi. Batılı sigorta şirketleri Ukrayna’ya gelen uçakları sigortalamıyorlar. Hükümet gerekli miktarı ödeyeceğini ilan etti. Sigorta şirketlerinin uygulamasına karşı gerekli adımları atmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

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TÜRK DIŞİŞLERİ DE UYARDI

Aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Norveç, Hollanda, Güney Kore, Japonya’nın da olduğu yaklaşık 40 ülke vatandaşlarını Ukrayna’dan ayrılmaları yönünde uyardı. Hürriyet’e konuşan Türk-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Genel Koordinatörü Alaaddin Güven Memiş, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın da benzer bir çağrıda bulunduğunu söyledi. Memiş, “Dışişleri ülkedeki Türk vatandaşlarına telefonla ulaştı ve dönmemizi tavsiye etti. Türk Büyükelçiliği de benzer uyarıyı yaptı. Ukrayna’daki Türk iş insanları olarak hafta içinde toplanarak gelişmeleri değerlendireceğiz. Şu an Kiev kalkışlı Türkiye uçaklarında yer bulmak imkânsız ancak ben buradayım. Kalmayı seçen çok kişi var” dedi. Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarını Ukrayna’nın doğu bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaya çağırmıştı.

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OLİGARKLAR KAÇIYOR

Ukraynalı zenginlerin de ülkeden kaçmaya başladığı iddia edildi. Rus basınına göre, sadece bir günde Kiev havalimanlarından kalkan 20 adet özel uçak, Avrupa kentlerine indi. Hükümet, parlamentonun zengin üyelerinin kaçmasını engellemek için milletvekillerinin ülke dışına çıkmasını yasakladı.

KİEVLİLER SİLAH DEPOLUYOR

Tüm bu gelişmelere karşın Kiev sokaklarında hayat normal. Telefonda görüştüğümüz Kiev sakinleri, “Bugün (dün) hava güneşli ve açık. Restoranlar kalabalık, bir telaş havası yok” diyor. Ancak sıfır noktasına 700 km uzaklıktaki başkentte bile halk silah edinmeye başlamış. Yivsiz pompalı tüfekler popüler, ancak bunların çoğu illegal olarak satın alınıyor. Konuya yakın bir kaynak, “Kiev’in hedef alınabileceğine dair iddialar gündeme gelince silah ve mermi satışları patladı. İnsanlar ‘ne olur ne olmaz’ diye silah satın alıyor” dedi.

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‘ŞUBAT SIKINTILI GEÇEBİLİR’

Donbas’taki bir askeri kaynak ise Ukrayna’nın Rusya ile karadan savaş tecrübesi olduğunu, ancak bu kez bir hava saldırısı yaşanırsa bunun yeni bir durum olacağını söyledi. “Onlarla karada savaştık, fakat şimdi roketler ve uçaklar var. Bu bizim için yeni. Denizden ve havadan vuracaklardır. Bunu tecrübe etmedik ama savaşacağız, hazırız, bekliyoruz” diye konuştu. Bölgede Amerikan casus uçaklarının gözlem faaliyetlerinin arttığını belirten aynı kaynak, “Şubat ayının kalanı sıkıntılı geçebilir” dedi.

Savaş iddialarının ardından Ukrayna kapanıyor

‘İŞGAL GÜNÜ’NÜ RESMİ BAYRAM İLAN ETTİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD ve Batılı müttefiklerin Rus işgalinin başlayacağını öngördüğü tarih olan 16 Şubat’ı, resmi olarak “Birlik Günü” ilan etti. Ukraynalılara seslenen Zelenski, “O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz” dedi.

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#Rusya#ABD#Ukrayna

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