Savaş Gazze’nin kalbinde! İsrail-Hamas kent çatışmaları başladı

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İsrail’in bir ayı aşkın süredir top atışları ve hava bombardımanıyla Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırıları artık yeni bir aşamaya girdi. Yaklaşık on gündür Gazze Şeridi’nin kırsal bölgelerinde ilerleyen İsrail ordusu yerleşim yerlerine ulaştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusuna ait kara birliklerinin Gazze Şeridi’nin en büyük kenti olan Gazze kentinin merkezine girdiğini duyurdu. Rehinelerin iadesi olmadan insani amaçlı herhangi bir duraklamayı reddettiklerini söyleyen Gallant, “Savaştan sonra Gazze’yi yöneten biz olmayacağız ama Hamas da olmayacak” diye konuştu.

ŞİFA HASTANESİ’NE 700 METRE

İsrailli yetkililer daha önce de Gazze şehrinin abluka altına alındığını, Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney hattının ordu tarafından ayrıldığını ifade etmişti. El Cezire’nin görgü tanıklarından aktardığı habere göre, Gazze şehir merkezine ulaşan İsrail askerlerinin, on binlerce kişinin sığındığı ve yaklaşık bin yatak kapasiteli el Şifa hastanesinden sadece 700 metre uzaklıkta olduğunu bildirdi. İsrail defalarca Şifa Hastanesi’nin Hamas tarafından bir komuta merkezi olarak kullanıldığını, altında tüneller olduğunu öne sürmüştü.





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2023 MODEL ‘NEKBE’

Çatışmaların kent merkezine taşınmasıyla birlikte çok sayıda sivilin kenti terk ederek Gazze’nin güneyine doğru yola çıktığı belirtilirken İsrail hükümetinin sözcüsü Eylon Levy, Sky News’a verdiği röportajda, daha önce 1 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze’nin kuzeyinde şu an sadece 100 bin sivilin kaldığını söyledi. Güneye göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin görsellerini sosyal medyada paylaşan birçok kullanıcı ise yaşananın ikinci Nekbe olduğunu belirtti. 1948’de İsrail’in kurulduğu günün ertesi olan 15 Mayıs, Filistinliler için Nekbe (Büyük Felaket) olarak isimlendiriliyor. Bu tarihin ertesinde sistematik katliamlarla binlerce Filistinli öldürülmüş, 1 milyondan fazlası da vatanından sürülerek mülteci konumuna düşmüştü. Bu süreç içerisinde 675 köy yok edilerek bazı Arap yerleşim bölgeleri Yahudileştirilmişti.

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KUZEYDE GIDA STOĞU TÜKENİYOR

* CAN KAYBI ARTIYOR: Filistinli yetkililer, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in askeri operasyonlarında Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısının 4 bin 324’ü çocuk, 2 bin 823’ü kadın olmak üzere 10 bin 569’a yükseldiğini açıkladı. Dün de Cibaliya’da bir eve düzenlediği saldırıda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

* 2500 KİŞİ ENKAZ ALTINDA: Yetkililer, bin 350’si çocuk olmak üzere en az 2 bin 550 kişinin kayıp olduğunu duyururken kayıp kişilerin çoğunun yıkılan binaların enkazında olduğu kaydedildi.

* 351 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜ: İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 7 Ekim’den bu yana 34’ü kara operasyonlarında olmak üzere 351 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

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* FIRINLAR KAPANIYOR: Birleşmiş Milletler, Gazze’nin kuzeyindeki tüm fırınların “yakıt, su ve buğday unu eksikliği” nedeniyle kapandığını ve birçoğunun hasar gördüğünü açıkladı. Özellikle Gazze’nin kuzeyinde gıda ve su kıtlığının had safhada olduğu bildiriliyor.