Sarkisyan sınırları zorladı, Stoltenberg sessiz kaldı

NATO’nun Karabağ krizinin parçası olmadığını hatırlatan Stoltenberg, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve ateşkese uyulması çağrısı yaptı. Stoltenberg’den sonra söz alan Sarkisyan ise, ateşkesi defalarca ihlal eden ve sivilleri bombalayan Ermenistan değilmiş gibi konuştu, Türkiye’yi hedef aldı. NATO bayrağı önünde İttifak’ın en önemli ülkelerinden biri aleyhinde konuşan Sarkisyan, ateşkes ve çözüm sağlanamamasından Türkiye’yi sorumlu tuttu. Sarkisyan’ın, İttifak’ın kilit üyelerinden birini temelden yoksun iddialarla eleştiren tavrı karşısında Genel Sekreter Stoltenberg’in sessiz kalması ve herhangi bir tepki göstermemesi dikkat çekti.