MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSarkisyan sınırları zorladı, Stoltenberg sessiz kaldı
GeriDünya Sarkisyan sınırları zorladı, Stoltenberg sessiz kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sarkisyan sınırları zorladı, Stoltenberg sessiz kaldı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Sarkisyan sınırları zorladı, Stoltenberg sessiz kaldı
Abone Olgoogle-news

Ülkesinin Dağlık Karabağ’daki pozisyonuna destek bulmak amacıyla Brüksel’e gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın NATO ziyareti sonrasında, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile düzenlenen ortak basın açıklamasında diplomatik sınırların zorlandığı bir sahne yaşandı.

NATO’nun Karabağ krizinin parçası olmadığını hatırlatan Stoltenberg, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve ateşkese uyulması çağrısı yaptı. Stoltenberg’den sonra söz alan Sarkisyan ise, ateşkesi defalarca ihlal eden ve sivilleri bombalayan Ermenistan değilmiş gibi konuştu, Türkiye’yi hedef aldı. NATO bayrağı önünde İttifak’ın en önemli ülkelerinden biri aleyhinde konuşan Sarkisyan, ateşkes ve çözüm sağlanamamasından Türkiye’yi sorumlu tuttu. Sarkisyan’ın, İttifak’ın kilit üyelerinden birini temelden yoksun iddialarla eleştiren tavrı karşısında Genel Sekreter Stoltenberg’in sessiz kalması ve herhangi bir tepki göstermemesi dikkat çekti.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle