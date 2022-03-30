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Şanghay'da Covid-19 kapanma kararı genişletildi

#Çin#Şangay#Koronavirüs
Şanghayda Covid-19 kapanma kararı genişletildi

Çin'in Şanghay kenti yönetimi, kentte artan korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle alınan kapanma kararını genişleterek,

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Çin'in Şanghay kenti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kentte artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle daha önce alınan kapanma kararının genişletildiği ifade edildi.

Şanghay'ın batı bölgesi olan Puxi’nin bazı bölümlerinin, daha önceden planlanan 1 Nisan tarihinden önce kapatıldığını duyuran kent yönetimi, bu kararın almasındaki sebebin dün açıklanan günlük 5 bin 982 yeni Covid-19 vakası olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, kapanmaya uymayan ve Covid-19 testi yaptırmayı reddedenlere ağır cezai işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

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#Çin#Şangay#Koronavirüs

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