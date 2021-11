200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

Haberin Devamı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yer alan San Francisco şehrinin simgesi Golden Gate Köprüsü, 1937'deki açılışından bu yana yaklaşık 1600 kişinin intiharına sahne oldu. Bir noktadan sonra bu oran o kadar yükseldi ki, ölümleri engellemek için çeşitli kuruluşlar kuruldu, farkındalık projeleri hayata geçti ve intihar nedenlerini anlama uğraşı belgesellere ve filmlere konu oldu.

ABD’nin ‘Silikon Vadisi’ ile cisimleşen ve en gelişmiş şehirlerinden biri olarak gösterilen San Francisco’da intihar oranlarını düşürmek için başlatılan çalışmalarda öyle bir figür ön plana çıktı ki, adına ‘Golden Gate Muhafızı’ denildi. Otoyol devriye polisi Kevin Briggs, 23 yıllık kariyerinde 200’den fazla ölümün önüne geçerek pek çok insanın hayata tutunmasını sağladı.

Meslek hayatında sayısız insanı kurtarmak için çaba harcayan polis memurunun yolu, 11 Mart 2005’te Golden Gate köprüsüne çıkan ve o dönem daha 22 yaşında olan Nijerya asıllı Kevin Berthian ile kesişti. Briggs, genç adamı vazgeçirmek için saatler süren bir çaba harcadı. Tecrübeli polis memuru, yumuşak ses tonu ve ikna kabiliyeti ile genç adamın ilerde önüne çıkacak fırsatları ve her şeyin çok güzel olacağını tek tek anlattı. Bu konuşma işe yaradı.

Otoyol devriye polisi Kevin Briggs, 11 Mart 2005’te intihar etmek için Golden Gate köprüsüne çıkan Kevin Briggs'i vazgeçirmek için saatler süren bir çaba harcadı. Fotoğraf: San Francisco Chronicle

ZOR DURUMDAKİ İNSANLARA YARDIM EDİYORLAR

O günden sonra hayatında yeni bir sayfa açılan Berthian için her şey olumlu yönde gelişmeye başladı. Aradan geçen 16 yıldan sonra geçtiğimiz ay bir araya gelen ikili o günleri andı ve Berthian bu görüşmede, Kevin Briggs’in kendisi için yaptıklarından dolayı minnettar olduğunu ve her fırsatta hatırladığını söyledi.

2013 yılında Kaliforniya Otoyol Devriyesinden emekli olan Kevin Briggs ve Berthian, intiharı önlemek için düzenlenen programlarda deneyimlerini aktarıyor. Zor durumdaki insanların bu duygularla nasıl başa çıkacaklarını öğretiyorlar.

İNTİHAR ORANLARI 2019'DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Pek çok filmde ve dizide karşımıza çıkan Golden Gate Köprüsü ile cisimleşen San Francisco, Viktorya tarzı birbirinden güzel evleri, renkli şehir hayatı ile kimilerine bir rüyalar şehrini anımsatsa da gerçekler bundan çok daha farklı. Temel masrafların ülkenin geri kalanından yüzde 25 oranında daha yüksek olduğu, uyuşturucu kullanımı ve intihar oranlarının yoğun yaşandığı batı yakasının "altın kenti", pek çok dramatik anıyı içinde barındırıyor.

1995-2008 yılları arasında 11 ile 35 kişinin intihar ettiği bölgede, vakalar 2010'lardan sonra hızla artmaya başladı. 2018 yılında 49 kişinin intihar ettiği Golden Gate'de, 2019 yılında bu sayı 77'ye çıkarak korkutucu bir seviyeye ulaştı.

İstatistikler hızla yükselirken, bu yılın Nisan ayında, acil durum personeli ve köprü çalışanları, intiharların önüne geçebilmek için bir dizi önlem aldı. Aralıksız devriyeler, köprü üzerine kurulan bariyerler ve köprünün altına gerilen fileler ile intiharların önüne geçilmeye çalışıldı. Son verileri değerlendiren Marin County Davranış Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi Uzmanı Dr. Jei Africa, "Elimizdeki veriler gösteriyor ki, geçtiğimiz yıl Golden Gate Köprüsü'nde son beş yılın en düşük intihar oranları yaşandı. Son yıllarda yapılan intihar önleme programlarındaki artışın bu düşüşte doğrudan etkisi var" ifadesini kullandı.

'TAMAM O ZAMAN, YENİ BİR PLÂN YAPALIM'

Kariyeri boyunca yüzlerce intiharı engelleyen "Golden Gate Muhafızı" Kevin Briggs, kamuoyu tarafından tanınan ve sevilen bir isim. 1987'de ordudan ayrılan, daha sonra San Francisco'nun kuzeyinde yer alan San Quentin cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalışan Briggs, 1990'da Kaliforniya Otoyol Devriye Akademisi'nden mezun oldu.

1994 yılında başladığı devriye görevinde, intihar girişiminde bulunan insanlarla kurduğu iletişim ve ikna becerileri sayesinde pek çok insanı intihardan vazgeçirdi. 19 yıllık görev süresince sayısız insanın hayatını kurtaran Briggs iki kişinin intiharına ise engel olamadı.

Kevin Briggs; Fotoğraf: SFC

50 yaşını dolduran ve Amerikan İntiharı Önleme Vakfı (AFSP) direktörü Robert Gebbia tarafından "halk kahramanı" olarak gösterilen Briggs, "İnsanlar mutlaka ölmek için oraya çıkmaz" açıklamasını yapıyor ve devam ediyor:

"Onları bu noktaya getirenin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. İntiharın sonrasında olacakları anlatıp onları sarstığımda beni duyduklarını anlıyordum ve bu iyiye işaretti. Söylediklerimi dinlediklerini ve anlattıklarım üzerine düşündüklerini gösteriyordu. Bana dönüp 'Geleceğim yok; bir plânım da yok' dediklerinde onlara, 'Tamam o zaman, yeni bir plân yapalım' diyordum ve saatlerce neler yapabileceğimizi konuşuyorduk."

'ONA YETİŞEMEYECEĞİMİ SANDIM'

Mart 2005’te Kevin Briggs ve Berthia’nın yolları Golden Gate Köprüsünde kesiştiğinde, o dönem yeni baba olan 22 yaşındaki Kevin Berthia, köprüden atlamaya karar vermişti. Prematüre doğan bebeğinin bakım masrafları ve eşinin tedavisi için hastane tarafından çıkartılan 250 bin dolarlık hastane borcunu ödemeye çalışsa da bunu başaramamıştı. Çözümsüzlük nedeniyle psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşıyordu.

“Golden Gate’e nasıl gideceğimi bile bilmiyordum, yolu sorarak buldum” diyen Berthia, çözümü intihar etmekte bulduğunu sandı. Ailesini ve yeni doğan çocuğunu düşünen adam çaresizlik içinde ne yapacağını sorgularken, yardımına Briggs koştu. Briggs o anları şu sözlerle anlatıyor: “Devriye gezerken yolun kenarında onu gördüm; dalgındı. Bana baktı ve tırabzana çıktığında çok büyük bir korku yaşadım. Ona yetişemeyeceğimi sandım.”

'KIZIMI HATIRLATTIĞINDA İNTİHARDAN VAZGEÇTİM'

Berthia ise o saniyeleri anlatırken, “Tırabzana çıktığımda Briggs'i arkamda gördüm ama hiçbir şey hissetmiyordum; bunalmıştım. Sanki canımı sıkan her şey o gün üst üste gelmişti. Kendimi başarısız biri gibi hissediyordum. Tek yapmam gerekenin kendimi boşluğa bırakmak olduğunu hissettim. Bu çok acı bir şeydi” diyerek içinde bulunduğu duruma açıklık getiriyor.

Emekli polis memuru Kevin Briggs ve Kevin Berthia

“Bir taraftan da bu duruma düştüğüm için kendime kızıyordum, çok utanıyordum. Fakat birden Briggs’in yumuşak sesini duydum” diyen Berthia, 1,5 saate yakın konuştuklarını söylüyor. "Her şey hakkında konuştuk. Kızım yeni doğmuştu, hiçbir şey yapamasam da onun için yaşamam gerektiğini söyledi. Onun yüzü gözlerimin önüne geldiğinde, intihardan vazgeçmiştim” diyen Berthia, Briggs'in kendisine uzattığı yardım elinin o anda ne kadar önemli olduğunu belirtti.

'İKİNCİ ŞANSIMI ONA BORÇLUYUM'

İkili bu olayın ardından 16 yıl boyunca bir araya gelmedi. Berthia, sekiz yıl boyunca yaşadıklarını unutmak için çok uğraştığını dile getiriyor. Berthia’nın annesi emekli olan polis memuru Briggs ile temasa geçerek, ikilinin bir araya gelmesini sağlamış.

Berthia, Briggs ile konuştukça, yaşadıklarını başkalarına anlatmanın onların hayatında bir şeyleri değiştirebileceğini anlamış. İki dost, intiharın önüne geçmek ve sorunları çözmek için sayısız panele konuşmacı olarak katılıyor. Berthia “Hepimizin bu hayatta bir yerinin ve amacının olduğunu anlamamı sağladı. Burada temel mesele hayattaki amacınızı bulmakla ilgili. İkinci şansımı ona borçluyum” dediği buluşmada, hayatta yeni bir amaç edindiğini söylüyor.

'KENDİMİ BOŞLUĞA BIRAKTIĞIMDA PİŞMAN OLDUM AMA ÇOK GEÇTİ'

Toplumdaki intihar oranlarını düşürmek için çalışanlar arasında, bireysel intihar deneyimlerine sahip pek çok insan bulunuyor. 2000 yılında intihar etmek için Golden Gate’e çıkan ve aşağı atlayan Kevin Hines mucize eseri hayatta kalmış bir isim. Ailesiyle zor zamanlar geçiren, erkek kardeşinin ölümü ile yıkılan Hines, tek çare olarak intiharı seçtiğini söylüyor.

Kevin Hines; Fotoğraf: CNN

“Hayatım boyunca aldığım en kötü karardı” diyen Hines, “Kendimi boşluğa bırakır bırakmaz pişmanlık duydum, geri dönmek istedim. Hayatımda yaptığım en büyük hata olduğunun farkına vardım ama artık çok geçti” açıklamasını yapıyor. Hines’da, Briggs ve Berthia gibi birçok insanla buluşarak onlara her şeyin çok güzel olacağını hatırlatıyor.

The Guardian'ın "That’s me in the picture: Kevin Berthia on the Golden Gate bridge" ve San Francisco Chronicle'ın "Preventing a suicide could happen by just earnestly listening" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.