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Dünya
Temel IŞIK/HEILBRONN
Haber Giriş: 23.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Samet trenin altında kaldı

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Samet trenin altında kaldı
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Almanya’da Heilbronn kentinin Sülmertor tren istasyonunda, yolun karşısına geçmek isteyen Abdul Samet Karabulut adlı Türk genci tren çarpması sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza sırasında kulaklıkla müzik dinlediği tahmin edilen genç, trenin yaklaştığını fark etmedi. Makinist son anda durmak istese de 33 yaşındaki Samet metrelerce sürüklendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Abdul Samet Karabulut’un cenazesi memleketi Antalya Gazipaşa’ya götürülecek. 

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