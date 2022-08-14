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Salman Rüşdi solunum cihazından çıkarıldı, konuşmaya başladı

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#Salman Rüşdi#New York#Saldırı
Salman Rüşdi solunum cihazından çıkarıldı, konuşmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 14:44

Bıçaklı saldırıya uğrayan ve solunum cihazına bağlanan İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin cihazdan çıkarıldığı ve konuşmaya başladığı açıklandı.

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Şeytan Ayetleri kitabı nedeniyle 1989 yılında hakkında ölüm fetvası verilen ve tehdit edilen Rüşdi, New York'ta saldırıya uğramıştı.

Rüşdi'nin sağlık durumuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada "haberlerin iyi olmadığını" belirten menajeri Andrew Wylie, yazarın solunum cihazına bağlandığını ve konuşamadığını belirtmişti.

Wylie, 75 yaşındaki yazarın bir gözünü kaybetme riskinin olduğunu kaydetmişti. Diğer yandan Rüşdi ile iki hafta önce bir röportaj yapan Stern dergisi gelecek hafta yayınlanması planlanan mülakatla ilgili detayları açıkladı.

Almanya merkezli medya kurumu Rüşdi’nin güvenliğe dair bir endişesi olmadığını, röportaja güvenlik olmadan geldiğini, hayatına normal bir şekilde devam ettiğini ve tehditlerin geride kaldığını düşündüğünü açıkladı.

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HELİKOPTER İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

New York Eyalet Polisi, olayın ardından erkek bir saldırganın sahneye koşarak Rüşdi'yi boynundan bıçakladığını duyurdu.

Helikopterle hastaneye kaldırılan Rüşdi ameliyata alındı. Polis, gözaltına aldığı şüphelinin Hadi Matar isimli bir erkek olduğunu açıkladı.

Matar, Rüşdi'yi suratından, boynundan ve karnından olmak üzere en az 10 kere bıçaklamakla suçlanıyor.

24 yaşındaki Matar, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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#Salman Rüşdi#New York#Saldırı

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