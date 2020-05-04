Salgının başladığı Çin’de 3 yeni corona virüs vakası

Küresel tehdit haline gelen ve hayatı felç eden koronavirüs salgının başladığı Çin'de karantina uygulamalarının gevşetilmesinin ardından 1 Mayıs İşçi bayramı nedeniyle yola çıkan milyonlarca kişiye rağmen Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Komisyon, vakaların ikisinin Şangay’da bir diğerinin ise Şantung eyaletinde tespit edildiğini belirtti. Son gelişmelerle birlikte ülke genelinde vaka sayısı 82 bin 880’e ulaştı. Toplam 481 aktif vakası bulunan ülke yeni ölüm bildirmedi.

BAYRAMIN İLK ÜÇ GÜNÜNDE 85 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ

1 Mayıs İşçi Bayramı süresince ülke genelinde 117 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken tatilin ilk üç gününde yaklaşık 85 milyon kişinin yurtiçinde seyahat ettiği bildirildi.