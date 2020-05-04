MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSalgının başladığı Çin’de 3 yeni corona virüs vakası
GeriDünya Salgının başladığı Çin’de 3 yeni corona virüs vakası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

Salgının başladığı Çin’de 3 yeni corona virüs vakası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salgının başladığı Çin’de 3 yeni corona virüs vakası
Abone Olgoogle-news

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs(corona virüs) salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi bayramı kapsamında kutlama yapan yüzlerce kişiye rağmen ülke 3 yeni koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Küresel tehdit haline gelen ve hayatı felç eden koronavirüs salgının başladığı Çin'de karantina uygulamalarının gevşetilmesinin ardından 1 Mayıs İşçi bayramı nedeniyle yola çıkan milyonlarca kişiye rağmen Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Komisyon, vakaların ikisinin Şangay’da bir diğerinin ise  Şantung eyaletinde tespit edildiğini belirtti. Son gelişmelerle birlikte ülke genelinde vaka sayısı 82 bin 880’e ulaştı. Toplam 481 aktif vakası bulunan ülke yeni ölüm bildirmedi.

 BAYRAMIN İLK ÜÇ GÜNÜNDE 85 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ

1 Mayıs İşçi Bayramı süresince ülke genelinde 117 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken tatilin ilk üç gününde yaklaşık 85 milyon kişinin yurtiçinde  seyahat ettiği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle