'Saldırganlar arasında İngilizler var' iddiası

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İNANILMAZ SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırganlar arasında İngiliz vatandaşlarının bulunduğuna dair henüz bir bilgi veya delile ulaşmadıklarını açıkladı.



Dışişleri Bakanı David Miliband da saldırganlar arasında İngiliz vatandaşlarının bulunduğunu söylemek için çok erken olduğunu kaydetti. Miliband, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.



Mumbai kentindeki kanlı saldırıları düzenleyenler arasında 7 İngiliz vatandaşının da bulunduğuna dair haberler yayımlanmıştı. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da yakınları bulunanları bilgilendirmek ve yardım amacıyla acil telefon hattı oluşturdu.



