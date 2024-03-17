Sahur vakti vurdular! İsrail saldırıları ramazanda hız kesmedi

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İsrail, 7 Ekim’den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına ramazan ayında da devam ediyor. Dün sabahın ilk saatlerinde sahur vaktinde Nuseyrat mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında aralarında hamile kadınların ve çocukların da bulunduğu aynı aileden 36 Filistinli sivil öldürüldü. Gazze hükümeti medya ofisinden yapılan açıklamada, savunmasız sivillere yönelik bu katliamların artmasından dolayı Amerikan yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail işgalinin sorumlu olduğu belirtildi.

SÜLALE BOYU KATLİAM

Filistinliler dün, gün boyu İsrail saldırısının bombaladığı binaların enkazı altında mahsur kalan insanları kurtarmaya çalışırken can kaybının artması bekleniyor. Saldırıdan yaralı kurtulan 19 yaşındaki Muhammed el-Tabatibi, El Aksa Şehitleri Hastanesi’nde AFP Ajansı’na yaptığı açıklamada “Bu annem, bu babam, bu teyzem, bunlar da erkek kardeşlerim. Annem ve teyzem sahur için yemek hazırlıyordu. Hepsi şehit oldular” diyerek yaşadıklarını anlattı. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre İsrail ordusuna ait uçaklar Nuseyrat kampı dışında farklı noktalara da saldırı düzenledi, 80’den fazla kişi öldü.

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İSRAİL: HEDEF HAMAS’TI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Nuseyrat’taki saldırıda Hamas’ın hedef alındığı iddia edildi. Aralarında keskin nişancı timi komutanının da bulunduğu en az 15 Hamas militanının öldürüldüğü öne sürülürken hayatını kaybeden sivillere dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Dünkü saldırılarla birlikte Gazze Şeridi’nde 163 gündür sürdürülen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31 bin 553’e yükselirken 73 bin 546 kişi de yaralandı.

8 BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Washington Post’un haberine göre binlerce Filistinlinin akıbeti bilinmiyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne başvuran aileler, sokaklardaki cesetlerin ve İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan sivillerin fotoğraflarını araştırıyor. Kayıp birçok ismin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor. Yerel uzmanlar, enkaz altında hâlâ 8 binden fazla ölünün bulunduğunu değerlendiriyor. Diğer yandan İsrailli insan hakları grubu HaMoked’in genel müdürü Jessica Montell, Gazze’de gözaltına alınan sivillerin durumuna dair soru dilekçelerine yanıt alamadıklarını belirtti. Montell, ekim sonundan beri 425 Filistinlinin Gazze’de gözaltına alındığını tahmin ettiklerini söyledi.

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ABD UYARILARINA RAĞMEN NETANYAHU REFAH’A OPERASYONU ONAYLADI

HAMAS’ın önceki gün teklif ettiği ateşkes planını gerçekçi bulmayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki milyonlarca sivilin bölgede sığındığı tek şehir olan Refah’a düzenlenmesi muhtemel askeri operasyona onay verildiğini duyurdu. Filistinli örgüt, Gazze’de altı haftalık yeni bir ateşkes ve 20 ila 50 arasında Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında 42 İsrailli rehinenin teslim edilmesini önermişti. İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, operasyona yeşil ışık yakılmasının yanı sıra müzakerelere devam edilmesi için Doha’ya yeni bir heyetin gönderileceği de aktarıldı. Bugün tarafların Katar’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

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ABD NE TEPKİ VERECEK

ABD Başkanı Joe Biden, Refah’a kara saldırısını ‘kırmızı çizgi’ sayacağını açıklamıştı. ABD’li yetkililer daha sonra bu tutumu yumuşatarak sivillere yönelik inandırıcı bir plan olmaksızın Refah’a harekâta karşı olduklarını belirtmişti. Şimdi Beyaz Saray’ın İsrail’e Refah konusunda ne tepki vereceğini değerlendirdiği bildiriliyor.