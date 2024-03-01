Sağlık raporu açıklandı: Biden turp gibi

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Beyaz Saray doktoru Kevin O’Connor tarafından iki buçuk saatte gerçekleştirilen muayene sonucu yayımlanan detaylı sağlık raporunda “Başkan Biden, yürütmenin başı, devlet başkanı ve başkomutan da dahil olmak üzere başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formda, 81 yaşında, sağlıklı, aktif ve dinç bir erkektir” denildi.

BİLİŞSEL TEST YAPILMADI

ABD Özel Yetkili Savcısı Robert Hur’un, Biden’ın başkan yardımcılığı döneminde evine götürdüğü belgeler hakkında geçen ay yayımladığı raporda “hafızasının bozuk olduğunu iddia etmesi” üzerine ülke karışmıştı. Ancak Başkan’ın yıllık muayenesinde bilişsel teste gerek duyulmadı.

- Beyaz Saray’ın açıklamasına göre göre Biden 80.7 kilo ağırlığında ve vücut kitle endeksi 24.1, geçen yılki ile aynı.

- Kan basıncı 132/78 ve nabzı 64 olarak kayda geçti. Kan pıhtılaşması riskini azaltan ilaç kullanıyor. Total kolesterol seviyesi 122.

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- Uyku apnesinden mustarip Başkan, uyku terapisi tedavisi görüyor.

- Zaman zaman reflü sorunu yaşıyor ve asit engelleyici kullanıyor.

- Yaşa bağlı omurgada “aşınma ve yıpranma” sebebiyle yürüyüşünde sorun gözlemleniyor.

- Ayrıca sinir hasarı, ağrı ve ayaklarda sertleşme ile tanımlanan bir durum olan nöropatiye sahip.