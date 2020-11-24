Safir yüzüğü Harry vermiş

İNGİLTERE Kraliyet Ailesi’nde meşhur safir yüzükle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Amazon Prime’de yayımlanan yeni belgesel The Diana Story’e konuşan Prenses Diana’nın hizmetkârı Paul Burrell, “Harry, ağabeyine, ‘Kate’in annemin yüzüğünü takması uygun olmaz mı? Yüzük bir gün İngiltere’nin tahtına oturacak’ dedi. Harry, eşsiz hazineyi William’a verdi. Annesinden aldığı tek şeyi, ağabeyine verdi. Bu, çıkar düşünmeme ve nezaket, Diana’nın özelliğiydi” diye konuştu.



Prenses Diana 1997’de öldü.

ARADAN 23 YIL GEÇTİ

Prenses Diana 1997 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te bir tünelde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Diana ile birlikte araçta bulunan erkek arkadaşı Dodi Fayed ve aracın sürücüsü Henri Paul da yaşamını yitirmişti. Prenses’in koruması Trevor Rees-Jones ise yaralı kurtulmuştu.