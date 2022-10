Mucize kurtuluş! Mezardan kaçtı, yardım istedi...

Haberin Devamı

ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Lacey'deki bir evin kapısı gece yarısı çalındı, dışarıdan çığlık sesleri geliyordu. Evin sahipleri kapıyı açtıklarında gözlerine inanmadı.



"KOCAM BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"



Yüzünde morluklar olan, kıyafetleri ve saçları kir içindeki bir kadın, 'Kocam beni öldürmeye çalışıyor' diye ağlayarak yardım istiyordu.



BOĞAZINDA, ELLERİNDE VE AYAKLARINDA HALA KOLİ BANDI SARILIYDI



Ev sahipleri hemen polisi aradı. Thurston County şerif ofisi gece 1 civarında gelen yardım çağrısına cevap verdi.



Polis raporlarına göre kadın yardım için kapıya geldiğinde hala boğazında, ellerinde ve ayaklarında koli bandı sarılıydı. Vücudunda geniş morluklar vardı.



53 yaşındaki Chae Kyong An

Mahkeme kayıtlarından bir bölüm

42 yaşındaki Young An'in saatlerce süren kabusu, Pazar günü öğleden sonra boşanmak istediği 53 yaşındaki kocası Chae Kyong An ile tartışması ile başladı.Tartışma kısa süre içerisinde büyük bir kavgaya dönüştü. Kocasının kendisine saldırması sonrası korkuya kapılan kadın kolundaki akıllı saatle polisi aramaya çalıştı ancak kocası saati alıp çekiçle ezdi ve kadını sürükleyerek garaja götürdü.Daha önce de kocasından şiddet gördüğünü anlatan ve koruma kararı olduğunu belirten Young An polise kocasının kendini göğsünden bıçaklamadan önce mezar kazdığını anlattı.Mahkeme belgelerindeifadeleri yer aldı.Talihsiz kadın diri diri toprağa gömüldüğünde hala kocasının yüzeyde yürüdüğünü duyabiliyordu.Bir kaç saat toprağın içinde yatan Young An sonunda ellerine ve kollarına sıkıca sarılı koli bandından kurtulmayı başardı. Toprağın altında boğulma tehlikesi ile burun buruna gelen kadın kıvranarak toprağın içinden çıkmayı başardı ve yaklaşık 30 dakika koşarak sonunda yardım istediği evi gördü ve kapılarını çaldı.42 yaşındaki kadının şikayeti sonrası harekete geçen polis, Lacey yakınlarındaki ormanda sığ bir mezar buldu. Olay yerinden toplanan delillerde kadının saçları ve koli bandı bulundu.Polisin başlattığı insan avı sonrası yakalanan koca, birinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma ve birinci derece saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya.