Rüyasında Zelenski'yi gördü, kendini hakim karşısında buldu!

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki Ivan Losev, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi gördüğü rüyasını Instagram hesabından paylaştı. Genç adamın rüyası gerçek hayatta bir kabusa dönüştü ve kendisini hakim karşısında buldu.



30 BİN RUBLE PARA CEZASI



8 Aralık'ta mahkemesi görülen Losev 'Rus ordusunu itibarsızlaştırmak'tan suçlu bulundu. 15 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalan adam ve 30.000 ruble (Yaklaşık 9 bin TL) para cezası aldı.

Losev'in ceza aldığı sosyal medya yasası Ukrayna savaşı başladıktan bir ay sonra kabul edilmişti.

"RÜYAMIN FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"



Ivan Losev aleyhindeki davayı 'aptalca' diye nitelendirdi ve " Sosyal medya hesabımdan her türlü saçmalığı paylaşmayı severim. Rüyayı gördüğüm sıra Putin seferberlik ilan etmişti, herkes stres altındaydı. Gördüğüm rüyayı takipçilerimle paylaştığımda onların da güleceğini düşündüm. Bunun Federal Güvenlik Servisi'nin dikkatini çekeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.



26 yaşındaki Ivan Losev/Instagram