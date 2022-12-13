Rüyasında Zelenski'yi gördü, kendini hakim karşısında buldu!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 10:46
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Rüyasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi gören ve bunu Instagram hesabından paylaşan 26 yaşındaki Rus vatandaşı kendini hakim karşısında buldu.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki Ivan Losev, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi gördüğü rüyasını Instagram hesabından paylaştı. Genç adamın rüyası gerçek hayatta bir kabusa dönüştü ve kendisini hakim karşısında buldu.
30 BİN RUBLE PARA CEZASI
8 Aralık'ta mahkemesi görülen Losev 'Rus ordusunu itibarsızlaştırmak'tan suçlu bulundu. 15 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalan adam ve 30.000 ruble (Yaklaşık 9 bin TL) para cezası aldı.
Losev'in ceza aldığı sosyal medya yasası Ukrayna savaşı başladıktan bir ay sonra kabul edilmişti.
"RÜYAMIN FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM" 26 yaşındaki Ivan Losev/InstagramDAVA DOSYASINI GÖRÜNCE HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA KALDIĞINI ANLADI
Ivan Losev aleyhindeki davayı 'aptalca' diye nitelendirdi ve " Sosyal medya hesabımdan her türlü saçmalığı paylaşmayı severim. Rüyayı gördüğüm sıra Putin seferberlik ilan etmişti, herkes stres altındaydı. Gördüğüm rüyayı takipçilerimle paylaştığımda onların da güleceğini düşündüm. Bunun Federal Güvenlik Servisi'nin dikkatini çekeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.
İfade vermek için karakola gittiğinde, memurların kendisi hakkında geniş bir dava dosyası hazırladığını gören Losev, savaş karşıtı paylaşımları sonrası hapis cezası ile karşı karşıya kaldığını o an anladı.
Aldığı ceza sonrası fikri değişmeyen adam, "Bana öyle geliyor ki savaş bitmek üzere ve sonuç Rusya'nın lehine olmayacak. Ukrayna'nın kazanacağına eminim.Ukrayna kazandığında şu anda hapiste olan herkesserbest bırakılacak. İşte o zaman dünyanın, Ukraynalıların hatta birbirimizin yüzüne bakmaktan utanmayacağız"
ifadelerini kullandı.RÜYASINDA NE GÖRDÜ?
Losev daha sonra silinen Instagram paylaşımda kendisini hakim karşısına çıkaran rüyasını şu sözlerle anlattı;
"Rüyamda seferberlik kapsamında askere alınmıştım. Bizi bir hazırlık kampına götürdüler. Ancak Zelenski
liderliğindeki Ukrayna silahlı kuvvetleri kampa baskın düzenledi.
Ukrayna askerleri hepimizi bağladılar, bizi vuracaklardı. Ancak o sırada Zelenski yanımdan geçerken beni tanıdı ve bana 'Sizin Instagram hikayelerinizi gördüm. Yaşasın Ukrayna' dedi. Zelenski daha sonra diğerlerinin vurulmasını emretti. Ancak beni çözdüler. Ben de Ukrayna liderinden bir 'selfie' istedim. O da 'tabii ki' şeklinde cevap verdi."KISMİ SEFERBERLİK KARARI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında 'kısmi seferberlik' ilan etmişti. Kısmi seferberlik kararı sonrası yaklaşık 30 bin Rus vatandaşı Ukrayna Savaşı içinaskere alınmıştı.