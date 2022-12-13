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Putin 'acil emir' verdi... ABD hareke geçti! İlk defa ateşlendi!

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#ABD#Pentagon#Putin
Putin acil emir verdi... ABD hareke geçti İlk defa ateşlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:36

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken ABD'den Putin'in 'acil' koduyla verdiği emire yanıt geldi. ABD yıllardır üzerinde çalıştığı silahı ilk defa ateşlerken beklenen açıklama Pentagon'dan geldi.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ederken Çin ile Tayvan arasındaki gerilim de endişe ile takip ediliyor.

Hem Çin hem de Rusya'nın sahip olduğu hipersonik füzeler başta ABD olmak üzere Batı'da endişelere neden olurken Washinton'dan dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir hamle geldi.

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ABD uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni silahı hipersonik füzeyi ilk defa ateşledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bunun ilk operasyonel test olduğunun altını çizdi ve bir B-52 bombardıman uçağından fırlatılan füzenin sesten 5 kat hızlı seyahat ettiğini duyurdu.

ÜÇ yıl boyunca bir dizi başarısız teste imza atan ABD bu hamlesi ile Rusya ve Çin'in ardından bu silaha kavuştuğunu dünyaya ilan etti. Askeri analistler söz konusu testin Rusya ve Çin'e bir mesaj olduğunun altını çizdi.

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Putin acil emir verdi... ABD hareke geçti İlk defa ateşlendi

PUTİN 'ACİL EMİR' VERDİ, ABD HAREKETE GEÇTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde hipersonik Satan-2 nükleer füzesinin yıl sonuna kadar ikinci kez denenmesi için acil olarak emir vermişti.

Putin'in verdiği talimat sonrası ABD, donanmasına ait yeni geliştirilen savaş gemilerindeki nükleer silah kapasitelerini artıracak bir düzenlemeye gitmişti.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

RS-28 Sarmat füzesi olarak bilinen ve dünyanın öbür ucundaki hedefleri vurabilen Rusya’nın ölümcül silahı İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

ABD'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

ABD Uzay Kuvvetleri Operasyon Başkan Yardımcısı General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda itiraf gibi açıklamalara imza atmıştı.

Çin'in uzayda ilk vuruş kabiliyetine sahip olup olunmadığı sorusuna Thompson'ın cevabı 'bir potansiyel var' olmuştu.

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Thompson açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'2020'li yılların sonunda uzayda lider olacaklarının önceden kestirilebilecek bir sonuç olduğunu düşünmüyorum, ancak inanılmaz bir hızla ilerliyorlar.'

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