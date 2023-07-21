Rüyalarını kontrol etmek için kafasını matkapla deldi! 'Yaşadığım için mutluyum ama ölmeye hazırdım'

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Rusya'nın Novosibirsk kentinde yaşayan 40 yaşındaki Mikhail Raduga, geçtiğimiz ay evinde kendine yaptığı beyin ameliyatında litrelerce kan kaybederek hastaneye kaldırıldı

Doktor olmadığı öğrenilen çılgın adamın kendine beyin ameliyatı yapmaya çalışması ülke gündemine bomba gibi otururken operasyonun arkasındaki sebep duyanları şoke etti.

RÜYALARI KONTROL EDEN BİR ÇİP ÜRETTİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Rüyaları kontrol edebilmek ve izleyebilmek için bir çip geliştirdiğini öne süren 40 yaşındaki Rus, bundan yaklaşık 2 ay önce bir kliniğe başvurarak geliştirdiği çipin beynine yerleştirilmesini talep etti. Klinik operasyonun riskli olduğunu öne sürerek bu teklifi reddetti. Ancak bu Raduga'yı engellemeye yetmedi.



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Çipin nasıl yerleştirileceğini anlamak için internette araştırma yaptığını ve iskeletler üzerinde çalışmaya başladığını anlatan Raduga, hırdavatçıdan aldığı bir matkapla kafatasını deldi.

Kafa derisini zımba benzeri ataçlarla tutturan adam kanı durduramayınca bilincini kaybetmekten korkup hastane ile iletişime geçti.

Kaldırıldığı sağlık kurumunda acilen ameliyata alınan Mikhail Raduga’nın kafatasına yerleştirdiği çip çıkarılırken, hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.



Çocukluğundan beri rüyalar üzerine çalıştığını ve son bir buçuk yıldır bu konu üzerinde deneyler yaptığını belirten Raduga İngiliz Dailymail gazetesine verdiği demeçte "Hayatta kaldığıma sevindim ama ölmeye hazırdım" dedi.



40 yaşındaki adam son derece tehlikeli deneyini 'Inception filmine' benzetti ve çipinin bir gün rüyaların gidişatını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu iddia etti.



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UZMANLAR TEPKİLİ: ÖLÜM YA DA KALICI FELÇ İLE SONUÇLANABİLİRDİ

Uzmanlar adamın tehlikeli deneyini eleştirirken insanları asla böyle şeyler yapmamaları konusunda uyardılar Oxford Üniversitesi'nden Beyin Cerrahı Alex Green Dailymail'e yaptığı açıklamada "Beyin cerrahisi sadece deneyimli ve kalifiye beyin cerrahları tarafından uygulanmalıdır. Olay sırasında her türlü komplikasyon olabilirdi. Tehlikeli deney kalıcı felç ya da ölümle sonuçlanabilirdi" ifadelerini kullandı..