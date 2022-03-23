Rutte'nin Ankara ziyareti Hollanda medyasında: Ukrayna konusunda bir şeyler yapabilecek tek ülke Türkiye!

Haberin Devamı

10 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. İki lider arasındaki görüşme bugün Hollanda medyasında geniş yer aldı. Gazeteler iki ülke arasındaki gerilimin sona erdiğini vurgularken Türkiye'nin Ukrayna krizi konusundaki kilit rolüne de dikkat çekti.



TÜRKİYE'NİN ROLÜ PAHA BİÇİLEMEZ

Associated Press haber ajansının geçtiği haberde 'Türkiye'nin Ukrayna krizinde paha biçilmez bir rol oynadığını ' söyleyen Rutte'nin sözleri yer aldı.

Haberde Türkiye'nin bir yandan Rusya'nın Ukrayna işgalini kabul edilemez olarak eleştirirken, diğer yandan da iki taraf arasında arabuluculuk yapmaya çalıştığına dikkat çekildi.





Haberin Devamı

RUTTE'DEN ERDOĞAN'A ÖVGÜ, ARABULUCU ROLÜ ERDOĞAN'A YAKIŞIYOR

Hollanda kamu yayıncısı NOS, Rutte'nin, savaşı diplomasi yoluyla bitirme çabaları nedeniyle Erdoğan'ı övdüğünü belirtti ve Türkiye'nin Ukrayna savaşını durdurmak için kilit bir rol oynayan NATO ülkesi olduğunu yazdı.

NOS, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerde aşağı yukarı tarafsız bir noktada durduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin konumu NATO için değerli. Erdoğan bölgede rol oynayan, Doğu'ya ve Batı'ya saygı duyan biri. Arabuluculuk rolü ona çok yakışıyor. " ifadelerine yer verdi.

MONTRÖ VURGUSU

Hollanda'nın en büyük gazetelerinden De Telegraaf görüşme sırasında iki liderin verdiği samimi görüntülere dikkat çekerek, "Erdoğan Rutte'yi kollarını açarak karşıladı" dedi.

Rutte'nin Türkiye'nin Ukrayna krizinde oynağı arabuluculuk rolüne ve Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'ne saygılı tutumundan övgüyle söz etmesine yer veren gazete Türkiye'nin son on yılda 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul ettiğinin altını çizdi.

KİLİT ROL OYNUYOR: BU KONUDA BİRŞEYLER YAPABİLECEK TEK ÜLKE TÜRKİYE

Algemeen Dagblad Gazetesi ise Rutte'in ziyareti konusunda uzman görüşlerine yer verdi. Ukrayna Savaşı'nın iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda önemli bir dönemeç olduğuna dikkat çeken gazete Türkiye'nin hem Rusya hem Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğuna dikkat çekerek kilit bir rol oynadığını belirtti.

Haberin Devamı

Gazeteye konuşan Türkiye uzmanı Nienke van Heukelingen, "Türkiye muhtemelen bu konuda bir şeyler yapabilecek tek NATO ülkesidir. Bu, Erdoğan'ı Hollanda için de önemli kılıyor. Türkiye, gerilimi düşürme girişimleri için en iyi referanslara sahip" dedi.

Haber portalı Nu.nl, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin yeniden ısındığına dikkat çekerek, "Hollanda ile Türkiye arasındaki ticari bağlar çok güçlü. Ayrıca Türkiye NATO içinde önemli bir ortak" ifadelerine yer verdi.



Haberde, NATO zirvesi sonrası Erdoğan ve Rutte'nin yeniden bir araya geleceği vurgulandı.

Gözden Kaçmasın Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı Haberi görüntüle