Rutte’den sürpriz: Siyaseti bırakıyorum

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Yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceğini söyleyen Mark Rutte (56), “Dün sabah (önceki gün) bir karar aldım, tekrar parti liderliği yapmayacağım. Yeni kabine göreve başladıktan sonra siyaseti bırakacağım” dedi. Rutte, 17 yıldır sürdürdüğü Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi liderliğinden de ayrılacağını belirtti. Hollanda hükümeti, koalisyon ortaklarının, göç politikası ve çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı konusunda anlaşma sağlayamaması üzerine cuma günü düşmüş ve Rutte, 12 yıldır yürüttüğü başbakanlık görevinden istifa etmişti.