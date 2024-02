Rusya'ya soğuk duş... Ukrayna yapımı milyonlarca dolara mal olan A-50'yi imha edip dalga geçti: Tebrik ederiz!

24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı bugün üçüncü yılına girdi. Savaşta en az 10 bin sivil hayatını kaybederken, 14 milyon Ukraynalı da yerinden edildi. Gelinen noktada müzakere masası her iki taraf için de uzak bir seçenek olarak durmaya devam ediyor.

A-50 CASUS UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna için cephede işler giderek zorlaşırken savaşın yıldönümünde bir kötü haber de Rusya'ya geldi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün Rusya için stratejik öneme sahip A-50 casus uçağını düşürdüklerini açıkladılar. ABD'li yayın organı CNN, uçağın düşürüldüğü anların görüntülerini paylaşırken Rusya iddiaya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.





Footage *reportedly* showing a Ukrainian surface to air missile (SAM) impacting a Russian A-50 AEW&C plane after it used multiple flares in an attempt to divert the SAM.



Reportedly this happened this evening over the Sea of Azov...#SAM #ukraine #A50 #russia #flying #war… pic.twitter.com/oa0VfDfzXj