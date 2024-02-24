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Rusya'ya soğuk duş... Ukrayna yapımı milyonlarca dolara mal olan A-50'yi imha edip dalga geçti: Tebrik ederiz!

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#Rusya#Ukrayna#A-50 Casus Uçağı
Rusyaya soğuk duş... Ukrayna yapımı milyonlarca dolara mal olan A-50yi imha edip dalga geçti: Tebrik ederiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 11:01

Ukrayna Hava Kuvvetleri, yapımı milyonlarca dolara mal olan Rusya'nın stratejik askeri uçağı A-50'yi düşürdüğünü açıklayarak Moskova ile dalga geçti. Düşen uçağın görüntüleri sosyal medyaya düşerken, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk Rusya'ya "İşgalcilerin Vatan Savunucuları Günü'nü tebrik ediyoruz" mesajı gönderdi.

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24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı bugün üçüncü yılına girdi. Savaşta en az 10 bin sivil hayatını kaybederken, 14 milyon Ukraynalı da yerinden edildi. Gelinen noktada müzakere masası her iki taraf için de uzak bir seçenek olarak durmaya devam ediyor.

A-50 CASUS UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna için cephede işler giderek zorlaşırken savaşın yıldönümünde bir kötü haber de Rusya'ya geldi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün Rusya için stratejik öneme sahip A-50 casus uçağını düşürdüklerini açıkladılar. ABD'li yayın organı CNN, uçağın düşürüldüğü anların görüntülerini paylaşırken Rusya iddiaya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

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UKRAYNA DALGA GEÇTİ:RUSYA'YI TEBRİK EDİYORUZ

'Vatan Savunucuları Günü' Rusya'nın 23 Şubat'ta kutladığı askeri bir bayram

Ukrayna askeri kaynakları, uçağın Karadeniz'in en kuzeyinde yer alan Rusya şehri Rostov-on-Don ile daha güneydeki Krasnodar arasında vurulduğunu açıkladı. Yerel medyada yer alan haberler göre akşam saatlerinde gökyüzünü aydınlatan bir dizi alev topu görüldü.

İnternette paylaşılan görüntülerde uçağın havada vurulduğu anın yanı sıra, çarpışmadan sonra yükselen duman buutu görülüyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk A-50'yi düşüren ekibe ve istihbarat servisine teşekkür ederken Rusya'ya da alaycı bir mesaj gönderdi ve "İşgalcilerin Vatan Savunucuları Günü'nü tebrik ediyoruz" dedi.

Rusyaya soğuk duş... Ukrayna yapımı milyonlarca dolara mal olan A-50yi imha edip dalga geçti: Tebrik ederiz

YAPIMI MİLYONLARCA DOLARA MAL OLUYOR, BU İMHA EDİLEN İKİNCİ A-50 OLDU

Rusya için kritik öneme sahip A-50 casus uçakları, Rus jetleri için hedefleri koordine ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın 23 Şubat'ta verdiği brifinge göre, Rusya'nın elinde 6 adet operasyonel A-50 olduğu düşünülüyor. Bu uçakların yapımı yüz milyonlarca dolara mal olabiliyor.

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Ukrayna en son 14 Ocak'ta bir A-50'yi düşürdüğünü iddia etmişti. Haber doğrulanırsa bu Rusya'nın kaybettiği ikinci A-50 olacak.

Rusyaya soğuk duş... Ukrayna yapımı milyonlarca dolara mal olan A-50yi imha edip dalga geçti: Tebrik ederiz

RUSYA'DAN DOST ATEŞİ İDDİASI

Rus ordusuyla bağlantılı bir Telegram kanalı, uçağın dost ateşi sonucu düşmüş olabileceğini öne sürdü. Fighterbomber kanalında uçağın düşürüldüğü doğrulandı ancak "Şu anda kimin düşürdüğü bilinmiyor." ifadesi yer aldı.

Askeri analistler 'kilit bir gözetleme platformu' olarak tanımlanan A-50 kaybının Rusya Hava Kuvvetleri için büyük bir kayıp olduğunu belirtiyor.

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#Rusya#Ukrayna#A-50 Casus Uçağı

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