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Rusya'ya soğuk duş... ABD basını dünyaya ilan etti: En güçlü hat kırıldı

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusyaya soğuk duş... ABD basını dünyaya ilan etti: En güçlü hat kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 13:01

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna savaşı son sürat devam ederken ABD'den gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD basını Ukrayna'nın 'en güçlü hattı' kırdığını duyurdu. Bu gelişmenin savaşın gidişatını değiştirebileceği belirtilirken ABD'den konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya adeta kâbusu yaşadı.

ABD basını Ukrayna'nın Rusya'nın ilk ve en güçlü savunma hattını geçtiğini dünyaya duyurdu.

Rusya’nın işgalinin ilk 18 ayında, Ukrayna ordusu çoğunlukla savunma pozisyonundaydı. Fakat bu yaz Ukrayna, Batı’nın verdiği milyarlarca dolarlık silahların da desteğiyle saldırıya geçti.

'Ukrayna karşı saldırısı Rusya'nın güneydeki en güçlü savunma hattını aştı' başlığını atan New York Post (NYP) Rusya'nın söz konusu hatta askeri kaynaklarının büyük bir bölümüne yer verdiğini yazdı.

General Oleksandr Tarnavskiy'nin açıklamalarına yer verilen haberde Rusya'nın zamanının ve kaynaklarının yaklaşık yüzde 60'ını ilk savunma hattını inşa etmek için harcadığı vurgulandı.

Ukraynalı general 'Şu anda birinci ve ikinci savunma hatları arasındayız' dedi.

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RUSYA BİRLİKLERİNİ KAYDIRMAYA BAŞLADI

Son gelişmeler üzerine NYT 'savunma hattı kırıldığı için Moskova, birliklerini batıda Herson ve kuzeydoğuda Lyman'ın yanı sıra güney bölgesine kaydırmaya başladı' dedi.

Rusyaya soğuk duş... ABD basını dünyaya ilan etti: En güçlü hat kırıldı
Ukrayna'ya ait bir kundağı motorlu topçu sistemi, Bakhmut yakınındaki ön cephedeki Rus mevzilerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AP)

'Bence Ruslar, Ukraynalıların bu savunma hattını geçemeyeceğine inanıyordu' diyen Tarnavskiy, karşı saldırının mayın temizleme çalışmaları nedeniyle yavaş ilerlediğini öne sürdü.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA: KAYDA DEĞER İLERLEME

ABD'den de son gelişmelerin arından beklenen açıklama geldi. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Washington'un Ukrayna'nın karşı saldırı hamlesini not ettiğini ve bunun son 72 saat içinde 'bazı kayda değer ilerleme' sağladığını söyledi.

Bu ilerlemeler, ABD'nin yeni bir yardım paketi kapsamında tartışmalı seyreltilmiş uranyum mühimmatı göndermeyi planladığı bir dönemde geldi.

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SATAN 2 SAVAŞ DURUMUNA GETİRİLDİ

Öte yandan Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, nükleer Sarmat füzelerinin (Satan 2) savaş durumuna getirildiğini duyurdu.

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TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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