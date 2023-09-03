Ve Kim dediğini yaptı... Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle! İşte dünyayı alarma geçiren görüntüler

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve gizemli ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir gerçeklik içerisinde yaşıyor.

Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde askeri harcamalarını hatırı sayılır düzeyde artıran Kuzey Kore'nin son adımı dünyayı alarma geçirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Donanma Günü dolayısıyla deniz kuvvetleri komutanlığı karargahına yaptığı ziyarette devletin nükleer gücünün inşası doğrultusunda farklı hizmet birimlerinin yeni silahlarla donatılacağını kaydetmiş, Kuzey Kore donanmasının devletin nükleer caydırıcılığının bir parçası haline geleceğini söylemişti.

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Bu açıklamadan günler sonra Kuzey Kore'den gelen haber Kim Jong Un'un bu sözlerini akıllara getirdi.

Kuzey Kore 'taktik nükleer saldırı tatbikatı' gerçekleştirdiğini dünyaya ilan etti. Pyongyang, iki uzun menzilli seyir füzesine sahte atom bombası savaş başlıklarının takıldığı açıkladı.

Sahte nükleer savaş başlıkları taşıyan iki seyir füzesinin yarımadanın açıklarından Batı Denizi'ne doğru ateşlendiği ve önceden belirlenmiş 150 metre yükseklikte 1.500 kilometre uçtuğu belirtildi.

Devlet kontrolündeki KCNA haber ajansı, tatbikatın Cumartesi günü erken saatlerde ülkenin nükleer savaş durumunda hazırlıklı olacağı konusunda 'düşmanları uyarmak' amacıyla gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Aynı haberde tatbikat ile Güney Kore ve ABD'ye karşı askeri caydırıcılığı güçlendirme sözü verildiği belirtildi.

Nükleer saldırı tatbikatı ABD ve Güney Kore ordularının 11 günlük ortak tatbikatının bitiminin bir gün sonrası yapıldı.

Güney Kore medyasına göre ortak tatbikatta en az bir stratejik bombardıman uçağı US B-1B yer aldı.

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Haziran ayı sonundaki tatbikata da B52 bombardıman uçağı yer almıştı. Bu uçaklar uzak mesafelere bomba atabiliyor.

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Kuzey Kore devlet televizyonu, tatbikatın Kim Jong-un tarafından izlendiğini de aktardı.

Pyongyang, Mart ayında "taktik nükleer silahlarının kanıtı" olduğunu iddia ettiği fotoğraflar yayımlamıştı.

Kuzey uzun süredir, kısa mesafeli füzelerine takılabilen küçük nükleer başlıklara sahip silahlarla Güney Kore'yi vurma kapasitesine eriştiğini öne sürüyordu.