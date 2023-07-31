Rusya'ya kabusu yaşatan iki saldırıda başrol oynadı! Ukrayna'nın 'sır silahı' ilk kez görüntülendi...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 10:48
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Ukrayna'nın Karadeniz'deki iki kritik saldırıda kullandığı ve şimdiye kadar sır gibi sakladığı insansız deniz aracı ilk kez görüntülendi...
Ukrayna'nın Karadeniz'de ve Kırım yarımadasında Rus filosuna saldırmak için kullandığı 'sır silah' ABD yayın organı CNN tarafından ilk kez görüntülendi.RUSLARA KARŞI HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP
YÜZLERCE KİLO PATLAYICI TAŞIYABİLİYOR
CNN'nin ilk bakışta 'Boston Whaler'a benzettiği kurşun grisi insansız deniz aracı yüzlerce kilo patlayıcı taşıma kapasitesine sahip ve yaklaşık 800 km uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.
Ukrayna tarafından tasarlanıp üretilen insansız deniz aracının uzaktan kumandalı olduğu ve saldırıların yanı sıra keşif ve gözetleme görevleri için de kullanılabileceği belirtiliyor.
Gerçek anlamda bir filoya sahip olmayan Ukrayna'nın kıyı şeridinde insan ve silah bakımından geride olduğuna dikkat çeken CNN, şimdiye kadar sır gibi saklanan deniz aracının Ruslara karşı koymada hayati bir araç olduğunu vurguluyor.
İnsansız deniz aracının tasarımcısı CNN'e yaptığı açıklamada güvenlik gerekçeleri nedeni ile ismini açıklamak istemese de aracın savaşın başlamasından sonra tasarlandığını belirterek şunları söyledi;"Rusya'ya direnecek çok fazla gücümüz yoktu. Kendimize ait bir şey geliştirmemiz gerekiyordu, bu çok önemliydi çünkü şu anki mevcut yeteneklere sahip değildik”
KARADENİZ'DEKİ İKİ ÖNEMLİ SALDIRIDA KULLANILDI
5 metre uzunluğundaki insansız deniz aracı yaklaşık 1000 kilogram ağırlığında ve 300 kilograma kadar patlayıcı taşıyabiliyor. Saatte 50 km hızla ilerleyen araç Karadeniz'de düzenlenen çok önemli iki saldırıda kullanıldı.
Bunlardan biri Temmuz ayında Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırı diğeri ise Ekim ayında Kırım'ın Sivastopol limanına düzenlenen saldırı.
Rusya'nın inşa etmek için milyarlarca dolar
harcadığı ve Putin için 'sembolik bir öneme sahip' Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırı, köprüde hasara neden oldu ve kritikikmal noktasının bir kısmını Eylül ayına kadar kullanılamaz halde bıraktı.RUSYA UKRAYNA'NIN YENİ YETENEKLERİNE UYUM SAĞLAYAMADI
CNN'nin haberinde Ukrayna'nın kaç tane insansız deniz aracı ürettiği ya da üretmeyi planladığına dair bilgiler yer alamadı.
Ancak deniz aracının üreticileri Rusların Ukrayna'nın yeni yeteneklerine uyum sağlayamadıklarını iddia ediyorlar.
Tasarımcı CNN'e Rus savunmasının insansız deniz araçlarına karşı etkisiz olduğunu çünkü Rus gemilerinin küçük hedefler yerine diğer gemileri hedef alacak şekilde tasarlandığını söyledi.
2022 yılının Şubat ayında başlayan Ukrayna savaşında insansız hava araçları kilit rol oynadı ve her iki taraf için de paha biçilmez öneme sahip olduğunu kanıtladı.