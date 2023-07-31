Rusya'ya kabusu yaşatan iki saldırıda başrol oynadı! Ukrayna'nın 'sır silahı' ilk kez görüntülendi...

Haberin Devamı

Ukrayna'nın Karadeniz'de ve Kırım yarımadasında Rus filosuna saldırmak için kullandığı 'sır silah' ABD yayın organı CNN tarafından ilk kez görüntülendi.



YÜZLERCE KİLO PATLAYICI TAŞIYABİLİYOR



CNN'nin ilk bakışta 'Boston Whaler'a benzettiği kurşun grisi insansız deniz aracı yüzlerce kilo patlayıcı taşıma kapasitesine sahip ve yaklaşık 800 km uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.



Ukrayna tarafından tasarlanıp üretilen insansız deniz aracının uzaktan kumandalı olduğu ve saldırıların yanı sıra keşif ve gözetleme görevleri için de kullanılabileceği belirtiliyor.



"Rusya'ya direnecek çok fazla gücümüz yoktu. Kendimize ait bir şey geliştirmemiz gerekiyordu, bu çok önemliydi çünkü şu anki mevcut yeteneklere sahip değildik”





2022 yılının Şubat ayında başlayan Ukrayna savaşında insansız hava araçları kilit rol oynadı ve her iki taraf için de paha biçilmez öneme sahip olduğunu kanıtladı.