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Rusya'nın drone ürettiği tesislere kamikaze saldırısı! Görüntüler sosyal medyaya düştü...

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#Rusya#Ukrayna#Tataristan
Rusyanın drone ürettiği tesislere kamikaze saldırısı Görüntüler sosyal medyaya düştü...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 11:21

Rusya'nın Tataristan'daki İHA fabrikasına insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Tesiste Shaded-135 kamikaze drone'larını üretildiği öğrenilirken yetkililer can kaybı olmadığını duyurdu.

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Rusya'nın Tataristan'ındaki sanayi tesislerine insansız hava araçları ile düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov, Telegram'dan "Bu sabah Alabuga ve Nizhnekamsk'taki sanayi tesislerine insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Ciddi bir hasar yok, işletmelerin üretim süreci aksamadı." açıklamasında bulundu ve saldırılarda can kaybı olmadığını duyurdu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde insansız hava aracının binaya doğru hızla alçaldığı ardından güçlü bir patlama yaşandığı görüldü.

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KAMİKAZE DRONE ÜRETİMİ YAPIYORDU

Uluslararası ajanslar saldırının arkasında kim olduğu ya da sanayi tesislerinde ne üretildiğine ilişkin detay vermezken Ukrayna medyası Alabuga'da vurulan tesislerde Shaded-135 kamikaze drone'larının üretildiğini yazdı.

Yerel haberlere göre bu Ukrayna'ya 1200 kilometre uzaklıktaki bir saldırı için İHA'ların kullanıldığı ilk örnek olarak dikkat çekiyor.

Rusyanın drone ürettiği tesislere kamikaze saldırısı Görüntüler sosyal medyaya düştü...

Yelabuga yakınlarında kimya, makine ve metal işleme fabrikalarının yer aldığı özel bir ekonomik bölge bulunurken, Nizhnekamsk'ta da büyük bir petrol rafinerisi yer alıyor.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3. yılında devam ederken, ülkelerin karşılıklı düzenlediği füzeli saldırılar da sürüyor. Kiev Askeri İdaresi tarafından dün yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin yılbaşından bu yana başkent Kiev’e 5 hipersonik Zircon füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, Zircon saldırılarının bu yılın ilk 3 ayında düzenlenen 180 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı arasında yer aldığı aktarılırken, kentin ayrıca 113 seyir füzesi ile vurulduğu kaydedildi.

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Ukrayna bugün de Rusya'nın gece boyu düzenlediği drone saldırıları ile enerji tesislerine zarar verdiğini, saldırılarda kullanılan 10 İHA'dan dokuzunun düşürüldüğünü duyurdu.

Rusyanın drone ürettiği tesislere kamikaze saldırısı Görüntüler sosyal medyaya düştü...

SON 20 YILIN EN KANLI TERÖR SALDIRISI İLE SARSILMIŞTI

Krasnogorsk’ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti.

Çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Saldırıyı düzenleyen 4 terörist dahil toplam 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin "ateşli silah yaralanması" ve "yangından kaynaklanan zehirlenmeler" olduğunu belirtmişti.

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#Rusya#Ukrayna#Tataristan

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