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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İran ve Suriye, İsrail'i saldırıyı düzenlemekle suçladı. Tahran 'ciddi bir tepki' uyarısında bulundu. Saldırı sonrası bir tepki de Hizbullah'tan geldi. İran destekli Lübnanlı grup, saldırının 'ceza ve intikamla' karşılanacağını söyledi.
Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen'ın (WCK) dört yabancı çalışanı ve Filistinli şoförlerinin İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldüğü belirtildi.
İsrail'in saldırısının ardından World Central Kitchen (WCK) CEO'su Erin Gore'dan açıklama geldi. Gore, 'Bu yalnızca WCK'ye yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda gıdanın savaş silahı olarak kullanıldığı en vahim durumlarda ortaya çıkan insani yardım kuruluşlarına yönelik bir saldırıdır. Bu affedilemez' dedi.
İsrail'in İran elçiliğine yönelik saldırısı sonrası bölgedeki son durumu analiz eden CNN International 'İran konsolosluğuna saldırı sonrası Ortadoğu yeniden uçurumun eşiğinde' manşetini attı. Haberde 'Pazartesi günü Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırı, yaklaşık altı ay önce Hamas-İsrail savaşının başlamasından bu yana Gazze dışında yaşanan en tehlikeli tırmanış olabilir' yorumuna yer verildi.
İsrail basını ise bu saldırıyı 'Stratejik darbe' manşeti ile duyurdu. Jerusalem Post 'Stratejik darbe: İsrail'in hava saldırısıyla Şam'da İranlı generali öldürdü' başlıklı haberinde Zahedi'nin mevcut savaşın başlamasından bu yana öldürülen en yüksek rütbeli İranlı olduğunun altı çizildi.
İran'ın devlet kontrolündeki televizyonu Press TV İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın attığı adımları dünyaya duyurdu.
Haberde 'İran dışişleri bakanı, İsrail rejiminin en büyük destekçisi olan ABD'nin, Tel Aviv'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna daha önce düzenlediği ölümcül saldırının ardından "sorumlu" olması gerektiğini söyledi' denildi.
Abdullahiyan'ın saldırının ardından İran Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'un Tahran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre Maslahatgüzarını çağırdığını aktaran Press TV bakanın 'Görüşmede İsrail rejiminin terör saldırısının ve suçunun boyutları anlatıldı ve Amerikan yönetiminin sorumluluğunun altı çizildi' mesajını öne çıkardı.
Açıklamada 'Siyonist rejimin destekçisi olarak Amerikan yönetimine önemli bir mesaj iletildi' denildi. Press TV 'ABD sorumlu olmalı' mesajının iletildiğini yazdı.
ABD'li haber sitesi Axios'un ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD İran'a, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik şüpheli saldırısında "dahil olmadığını" bildirdi.
İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve yardımcısı Muhammed Haj Rahimi'nin öldürüldüğü Şam'daki saldırı hakkında yorum yapmasa da New York Times, adı açıklanmayan dört İsrailli yetkilinin saldırının arkasında ülkenin olduğunu doğruladığını aktarıyor.
İran, yedi Devrim Muhafızı üyesinin ölümüyle sonuçlanan saldırının arkasında İsrail'i suçladı ve intikam sözü verdi.
Beyaz Saray, tarafların bugün erken saatlerde gerçekleştirdiği sanal toplantının bir metninde, İsrail'in, ABD'nin Refah'a olası bir İsrail saldırısına ilişkin endişelerini dikkate almayı ve konuyla ilgili takip görüşmeleri yapmayı kabul ettiğini belirtti.
Moskova, hava saldırılarında Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk binasının tahrip edilmesinin ardından İsrail'i Suriye'deki bir diplomatik binaya "kabul edilemez" bir saldırı düzenlemekle suçluyor.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın Suriye'deki konsolosluk misyonuna yönelik bu kabul edilemez saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.