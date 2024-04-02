CNN International: Ortadoğu yeniden uçurumun eşiğinde

İsrail'in İran elçiliğine yönelik saldırısı sonrası bölgedeki son durumu analiz eden CNN International 'İran konsolosluğuna saldırı sonrası Ortadoğu yeniden uçurumun eşiğinde' manşetini attı. Haberde 'Pazartesi günü Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırı, yaklaşık altı ay önce Hamas-İsrail savaşının başlamasından bu yana Gazze dışında yaşanan en tehlikeli tırmanış olabilir' yorumuna yer verildi.





İsrail basını ise bu saldırıyı 'Stratejik darbe' manşeti ile duyurdu. Jerusalem Post 'Stratejik darbe: İsrail'in hava saldırısıyla Şam'da İranlı generali öldürdü' başlıklı haberinde Zahedi'nin mevcut savaşın başlamasından bu yana öldürülen en yüksek rütbeli İranlı olduğunun altı çizildi.