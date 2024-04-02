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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail 'stratejik darbe' diyerek duyurdu! İran'dan beklenen açıklama geldi: Amerikan yönetimine önemli bir mesaj iletildi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#İran
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 08:34

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise Şam'dan gelen haberin şokunu yaşıyor. İsrail'in İran elçiliğine yönelik saldırısı sonrası bölgedeki tansiyon zirve yaptı. İsrail basını saldırıyı 'stratejik darbe' manşeti ile duyurdu. Bölgedeki son durumu değerlendiren CNN International 'Ortadoğu yeniden uçurumun eşiğinde' yorumunda bulundu. İran'dan ise saatler sonra ABD'ye açık bir mesaj geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hizbullah intikam sözü verdi

İran ve Suriye, İsrail'i saldırıyı düzenlemekle suçladı. Tahran 'ciddi bir tepki' uyarısında bulundu. Saldırı sonrası bir tepki de Hizbullah'tan geldi. İran destekli Lübnanlı grup, saldırının 'ceza ve intikamla' karşılanacağını söyledi.






 

 

 

World Central Kitchen, 'affedilemez' saldırının ardından Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu

Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen'ın (WCK) dört yabancı çalışanı ve Filistinli şoförlerinin İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldüğü belirtildi.


İsrail'in saldırısının ardından World Central Kitchen (WCK) CEO'su Erin Gore'dan açıklama geldi. Gore, 'Bu yalnızca WCK'ye yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda gıdanın savaş silahı olarak kullanıldığı en vahim durumlarda ortaya çıkan insani yardım kuruluşlarına yönelik bir saldırıdır. Bu affedilemez' dedi.

 

CNN International: Ortadoğu yeniden uçurumun eşiğinde
CNN International: Ortadoğu yeniden uçurumun eşiğinde

İsrail'in İran elçiliğine yönelik saldırısı sonrası bölgedeki son durumu analiz eden CNN International 'İran konsolosluğuna saldırı sonrası Ortadoğu yeniden uçurumun eşiğinde' manşetini attı. Haberde 'Pazartesi günü Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırı, yaklaşık altı ay önce Hamas-İsrail savaşının başlamasından bu yana Gazze dışında yaşanan en tehlikeli tırmanış olabilir' yorumuna yer verildi.


İsrail basını ise bu saldırıyı 'Stratejik darbe' manşeti ile duyurdu. Jerusalem Post 'Stratejik darbe: İsrail'in hava saldırısıyla Şam'da İranlı generali öldürdü' başlıklı haberinde Zahedi'nin mevcut savaşın başlamasından bu yana öldürülen en yüksek rütbeli İranlı olduğunun altı çizildi.

İran'dan resmi açıklama geldi: Amerikan yönetimine önemli bir mesaj iletildi

İran'ın devlet kontrolündeki televizyonu Press TV İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın attığı adımları dünyaya duyurdu.


Haberde 'İran dışişleri bakanı, İsrail rejiminin en büyük destekçisi olan ABD'nin, Tel Aviv'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna daha önce düzenlediği ölümcül saldırının ardından "sorumlu" olması gerektiğini söyledi' denildi.

Abdullahiyan'ın saldırının ardından İran Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'un Tahran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre Maslahatgüzarını çağırdığını aktaran Press TV bakanın 'Görüşmede İsrail rejiminin terör saldırısının ve suçunun boyutları anlatıldı ve Amerikan yönetiminin sorumluluğunun altı çizildi' mesajını öne çıkardı.


Açıklamada 'Siyonist rejimin destekçisi olarak Amerikan yönetimine önemli bir mesaj iletildi' denildi. Press TV 'ABD sorumlu olmalı' mesajının iletildiğini yazdı.

Axios: ABD İran'a, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısında 'dahil olmadığını' söyledi

ABD'li haber sitesi Axios'un ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD İran'a, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik şüpheli saldırısında "dahil olmadığını" bildirdi.

NY Times: İsrailli yetkililer, üst düzey İranlıları öldüren Suriye saldırısının arkasında ülkenin olduğunu söylüyor
NY Times: İsrailli yetkililer, üst düzey İranlıları öldüren Suriye saldırısının arkasında ülkenin olduğunu söylüyor

İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve yardımcısı Muhammed Haj Rahimi'nin öldürüldüğü Şam'daki saldırı hakkında yorum yapmasa da New York Times, adı açıklanmayan dört İsrailli yetkilinin saldırının arkasında ülkenin olduğunu doğruladığını aktarıyor.


İran, yedi Devrim Muhafızı üyesinin ölümüyle sonuçlanan saldırının arkasında İsrail'i suçladı ve intikam sözü verdi.

ABD, İsrail'in Refah endişelerini dikkate almayı kabul ettiğini söyledi

Beyaz Saray, tarafların bugün erken saatlerde gerçekleştirdiği sanal toplantının bir metninde, İsrail'in, ABD'nin Refah'a olası bir İsrail saldırısına ilişkin endişelerini dikkate almayı ve konuyla ilgili takip görüşmeleri yapmayı kabul ettiğini belirtti.

Rusya, İsrail'i Şam'daki İran büyükelçiliğine 'kabul edilemez' saldırı yapmakla suçladı

Moskova, hava saldırılarında Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk binasının tahrip edilmesinin ardından İsrail'i Suriye'deki bir diplomatik binaya "kabul edilemez" bir saldırı düzenlemekle suçluyor.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın Suriye'deki konsolosluk misyonuna yönelik bu kabul edilemez saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHizbullah intikam sözü verdi
timelineWorld Central Kitchen, 'affedilemez' saldırının ardından Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu
timelineCNN International: Ortadoğu yeniden uçurumun eşiğinde
timelineİran'dan resmi açıklama geldi: Amerikan yönetimine önemli bir mesaj iletildi
timelineAxios: ABD İran'a, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısında 'dahil olmadığını' söyledi
timelineNY Times: İsrailli yetkililer, üst düzey İranlıları öldüren Suriye saldırısının arkasında ülkenin olduğunu söylüyor
timelineABD, İsrail'in Refah endişelerini dikkate almayı kabul ettiğini söyledi
timelineRusya, İsrail'i Şam'daki İran büyükelçiliğine 'kabul edilemez' saldırı yapmakla suçladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#İran

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