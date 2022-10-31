Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Hürriyet’e konuştu: ‘Rus tahılı kimsenin ilgisini çekmiyor mu’

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ankara#Büyükelçi
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Hürriyet’e konuştu: ‘Rus tahılı kimsenin ilgisini çekmiyor mu’
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 07:00

Moskova’nın tahıl koridorunu tek taraflı askıya almasından üç gün önce Hürriyet’e konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Herkov, Ukrayna tahılına gösterilen ilginin Rus tahılına gösterilmediğini belirterek duyulan rahatsızlığı ortaya koydu.

Haberin Devamı

RUSYA ve Ukrayna arasındaki sıcak çatışmalar sürüyor. İki ülkenin karşılıklı olarak “nükleer silah” ve “kirli bomba” suçlamaları devam ederken, dünya gelişmeleri diken üstünde izliyor. Rusya, nükleer silah kullanacak mı? Ukrayna kirli bomba kullanmaya mı hazırlanıyor? Tüm bu soruları Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’a sorduk. Yerhov, Ukrayna tahılına gösterilen ilginin Rus tahılına gösterilmediğini belirterek rahatsızlığı dile getirdi. İşte Yerhov’un bazı değerlendirmeleri:

Gözden Kaçmasın

TOGG yalnızca bir otomobil değildirTOGG yalnızca bir otomobil değildirHaberi görüntüle

TAHIL KORİDORU

“Ukrayna tahılına gösterilen ilgi dikkate değerdir. Peki, Rus tahılı kimsenin ilgisini çekmiyor mu? Onun kaderi hakkında kimse sual etmiyor. Sorsalar iyi olur, çünkü Rusya’nın tahıl potansiyeli, bu yılın rekor hasadı gözönüne alınırsa, Ukraynalı komşularımızın ihracat imkânlarını ciddi bir şekilde aşıyor. Acaba mesele, Ukrayna tarım sektörünün lehtarları ile ilgili olabilir mi? 22 Temmuz’da İstanbul’da yapılan, Ukrayna gıda malzemelerinin ihracatı konusundaki ‘Karadeniz girişimi’ denilen anlaşmalar ve Rusya-BM arasındaki bizim tarım ürünlerinin ve gübrelerin ihracatını normalleşme muhtırası, paket halinde akdedildi ve birbirine bağlı olarak yerine getirilmeli. Ukrayna’dan 8.5 milyon ton gıda ihraç edildi. Fakat Rusya-BM Muhtırasının uygulanmasında bu kadar düzenli hareket edilmedi. Bu sektörde ana finans kuruluşu olan ‘Rosselhozbank’ın SWIFT sisteminden ihraç edildiği koşullarda teslim edilen malların ödemelerini alamıyoruz. Avrupa ülkeleri üzerinden Rus gübrelerinin ihracatı önündeki engeller kalkmadı. Avrupa yaptırımlarının 8. paketine Rusya Deniz Sicili dahil edilmiş olup bundan dolayı pratikte gemilerimizin Avrupa limanlarına girmesi yasaklandı. Yüklerimize ve taşıyıcıların sorumluluğuna ilişkin sigorta yapılmamasıyla ilgili problem sürüyor. ‘Tahıl anlaşması’ kapsamında kargoların dağılım adaleti konusunda başlıca alıcıları yüzde 51 oranında AB, Britanya, İsrail ve Güney Kore. En muhtaç Afrika ülkelerinin payı yüzde 3. Böyle bir dağılım adil mi? Rusya’ya gelince, bu koşullarda ‘Karadeniz girişimi’ne ve süresinin uzatılmasına nasıl bakabiliriz?”

Haberin Devamı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Hürriyet’e konuştu: ‘Rus tahılı kimsenin ilgisini çekmiyor mu’

Haberin Devamı

KİRLİ BOMBA TERÖRDÜR

“Ukrayna liderliği, Batılı ülkelerinin desteğiyle, bundan Rusya’yı sorumlu tutmak için Kiev’in kontrolündeki topraklarda ‘kirli bomba’ kullanacağı bir provokasyon hazırlıyor. Bu ciddi endişelere yol açıyor, özellikle Kiev rejimi, bu tür radyolojik patlayıcılar üretmek için gerekli teknolojik üretim imkânlarına sahipken. Daha da endişe verici olanı, Kiev’in ve Batı’nın bu konuda başlattığı propagandist ‘yaygara’. Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanmasını nükleer terör eylemi olarak değerlendireceğiz. Rusya’nın eskiden Ukrayna’da nükleer silah kullanma niyetinde olmadığı gibi şimdi de bu niyette olmadığını bir kez daha hatırlatmanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Büyük bir şaka gibiBüyük bir şaka gibiHaberi görüntüle

KIBRIS’TA TUTUMUMUZ ESKİSİ GİBİ

“KIBRIS çözümü konusundaki resmi tutumumuz eskiden olduğu gibidir. RUSYA, tüm tarafların kabul edeceği, sürdürülebilir ve adil, uluslararası hukuk çerçeveleri dahilinde, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarında tespit edilmiş çözümden yanadır. Bu nihai çözüm, Kıbrıs’ın Rum ve Türk toplulukları tarafından bulunmalıdır.”

Ankara-ŞAM NORMALLEŞMESİ İKİ ÜLKENİN DE ÇIKARINA

TÜRKİYE ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi iki ülkenin de çıkarına. 10 yılı aşkın bir süredir yaşadığım Türkiye’ye karşı ve 3 yıl geçirdiğim Suriye’ye karşı en samimi duyguları besleyen ve her iki ülke halklarına en derinden saygı duyan biriyim. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin, Suriye krizinin gerçek siyasi çözümüne yönelik ortak çalışmanın bu iki ülkenin çıkarlarını en iyi şekilde karşılayacağına inanıyorum. Türkiye de dahil olmak üzere, herkes uzun süredir acı çeken bu topraklarda barış ve istikrarın tesis edilmesinden kazançlı çıkacak. Mülteciler nihayet ocaklarına dönmüş olacak ve Türkiye-Suriye sınırı, her iki ülkenin de özlediği, sakin ve karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği bölgesi haline gelecek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ankara#Büyükelçi

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde