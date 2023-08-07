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Rusya’dan yerleşim bölgesine füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı

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#RUSYA#UKRAYNA#Füze Saldırısı
Rusya’dan yerleşim bölgesine füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 22:59

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Rusya, Ukrayna’da yerleşim bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İki füzenin kullanıldığı saldırıda 5 katlı bir apartman hasar alırken, ilk saldırıda 4 sivil, ikinci saldırıda ise 1 acil durum görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Klymenko, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

 

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#RUSYA#UKRAYNA#Füze Saldırısı

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