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DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:21,Son Güncelleme:/

Rusya’dan umutlandıran Corona Virüs açıklaması: 115 hasta iyileşti

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Rusya’dan umutlandıran Corona Virüs açıklaması: 115 hasta iyileşti
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Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Rusya’dan salgına ilişkin umut veren haberler geldi. Başkent Moskova'da Corona Virüs teşhisiyle karantina hastanesine kaldırılanlardan 115'inin iyileştiği açıklandı. Rusya Sağlık Bakanı Nikolay Briko da vatandaşları uyararak "Rusya'da Corona Virüs salgınında zirve geliyor" dedi.

Rusya’dan Corona Virüs salgınına ilişkin sevindirici bir haber geldi. Başkent Moskova'da Corona Virüs teşhisiyle karantina hastanesine kaldırılanlardan 115'inin iyileştiği açıklandı. İyileşen hastalardan 45'inin taburcu edildiği diğerlerinin ise son kontrollerden sonra evlerine gönderileceği ifade edildi. Öte yandan Moskova'da 1613 kişinin testleri pozitif çıkmıştı.

RUSYA’DA ÖLÜ SAYISI 22’YE YÜKSELDİ

Salı gecesi açıklanan son verilere göre, Moskova'da 5 kişi daha Corona Virüsten hayatını kaybetti. Ölenlerin 61 ila 74 yaş arasında oldukları bildirildi. Tüm hastaların virüs öncesinde zatürre ve farklı kronik hastalıkları da olduğu belirtildi. Rusya'daki toplam ölü sayısı konusunda yeni bir açıklama yapılmazken, öğle saatlerinde 17 olan sayının son 5 can kaybıyla 22'ye çıktığı haberleri geliyor. Ancak resmi verilerde rakam hala 17.

SAĞLIK BAKANI: SALGINDA ZİRVE GELİYOR

Rusya Sağlık Bakanı Nikolay Briko, vatandaşları uyararak "Rusya'da Corona Virüs salgınında zirve geliyor" dedi. Briko, önümüzdeki birkaç gün içinde hasta sayısının artmasını beklediklerini, ancak daha sonra azalma başlayacağını söyledi. Alınan önlemler sayesinde salgının yayılmasının yavaşlatıldığını belirten Sağlık Bakanı, soğuk günlerde virüsün daha aktif olduğuna dikkati çekti. Öte yandan son 24 saatte Rusya'da 500 yeni vakanın kaydedildiği açıklandı. Böylece vaka sayısı 2337'ye yükseldi. 73 bölgede ise Corona Virüs vakası kaydedildiği ifade edildi.

Son dakika: Rusya'da Corona Virüs vaka sayısında rekor artış
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