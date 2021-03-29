Rusya'dan tek dozluk koronavirüs aşısına kullanım izni
Rusya Sağlık Bakanlığı, tek doz halinde uygulanan Sputnik Light koronavirüs aşısının kullanımına izin verdi.
Rusya tek doz şeklinde uygulanan Sputnik Light aşısına yeşil ışık yaktı.
Rusya sağlık Bakanlığı daha kısa süreli bağışıklık oluşturan 'Sputnik Light' isimli koronavirüs aşısının kullanımına izin verdi.
Rusya, tek dozluk Kovid-19 aşısı geliştirdiklerini ve bu aşının klinik testlerinin tamamlandığını geçen hafta açıklamıştı.
Sputnik Light'ın vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerde geçici bir çözüm olarak kullanılabileceği belirtiliyor.
Rusya, yeni geliştirilen aşıya rağmen Sputnik V'nin ülkede kullanılacak ana aşı olarak kalacağını duyurmuştu.
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