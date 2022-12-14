Rusya'dan Patroit resti! 'Meşru hedefimiz olur'

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ABD medyasında Ukrayna'ya Patroit hava savunma sistemi gönderilmesi kararında sona gelindiği yönünde çıkan haberlere Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in, ABD'nin Patroit hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesi durumunda bunların Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin meşru hedeflerinin olacağı" yönündeki görüşüne katılıp katılmadığı sorusunu yanıtladı. Peskov, "Kesinlikle. Ancak bu konuda yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü bunlar henüz basında çıkan haberler. Günümüz medyasında çıkan haberlere güven olmuyor. Bu nedenle resmi açıklamaları bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

PUTİN İLHAK EDİLEN BÖLGELERİN LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK



Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği bölgelerdeki son durum ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın atadığı bölge liderleri ile yıl sonundan önce toplantı yapacağına dair basında çıkan haberleri doğrulayan Peskov, "Evet. Böyle bir toplantı planlandı" ifadesini kullandı. Peskov, toplantı tarihinin belirlendiğini, ancak daha sonra duyurulacağını aktardı.

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"PUTİN ALİYEV VE PAŞİNYANBİR ARAYA GELEBİLİR"



Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılması planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'nde Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir araya geleceği bir toplantının da yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, "BDT üyesi 3 ülke liderinin gayri resmi olarak aralarında bir görüşme yapacağını biliyorsunuz. Bu konuda şu ana kadar belirli bir anlaşma sağlanmış değil" ifadelerini kullandı.