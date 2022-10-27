Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan nükleer gözdağı... Hedefteki ülkeleri tek tek açıkladı: Haritadan sileriz!

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusyadan nükleer gözdağı... Hedefteki ülkeleri tek tek açıkladı: Haritadan sileriz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 14:19

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya stratejik nükleer tatbikatına start vererek yeni bir gözdağına imza attı. Rusya'nın bu hamlesinin yanlıları sürerken Rus yetkili Moskova'nın hedefindeki 2 ülkeyi açıkladı.

Haberin Devamı

Rusya, ABD'ye yaptığı uyarıdan saatler sonra düğmeye bastı.

Dün stratejik nükleer tatbikat düzenleyen Rusya resmen dünyaya nükleer gözdağı verdi.

Bizzat Putin tarafından denetlenen tatbikatın yankıları sürerken Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus yetkili Rusya'nın hedefindeki iki ülkeyi açıkladı.

Rusyadan nükleer gözdağı... Hedefteki ülkeleri tek tek açıkladı: Haritadan sileriz

Albay Igor Korotchenko, nükleer bir savaşın İngiltere ve ABD'yi haritadan sileceğini söyledi.

Rus devlet medyasına konuşan Rus Albay şu ifadeleri kullandı;

'Rusya'ya ilk nükleer saldırıyı kim başlatabilir? ABD ve İngiltere. Macron bu maceraya katılacak biri mi bilmiyorum... Asıl düşmanlarımızın kim olduğunu ve onları neyin beklediğini göstermemiz çok önemliydi.'

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rusya’dan NATO’ya tatbikat misillemesiRusya’dan NATO’ya tatbikat misillemesiHaberi görüntüle

Korotchenko, 'Bu bir tatbikat değil gerçek bir görev olsaydı, İngiltere Atlantik Okyanusu'nun altında kalacaktı ve Amerika Birleşik Devletleri yerine Joseph Stalin'in adını taşıyan yeni bir deniz boğazı olacaktı' dedi.

'ŞANTAJ YAPMIYORUZ'

Rus Albay sözlerine şöyle devam etti;

'Mesaj gönderildi. Bu, uyandırmalı getirmeli ve zihinlerini temizlemelidir. Bu nükleer bir şantaj değil. Eğer vurulursak gerçekten yapacağımız şey bu.'

Rusyadan nükleer gözdağı... Hedefteki ülkeleri tek tek açıkladı: Haritadan sileriz

PUTİN'DEN DÜNYAYA NET MESAJ: RİSK ÇOK YÜKSEK

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, 'Vladimir Putin'in önderliğinde kara, deniz ve hava stratejik caydırıcı güçlerle balistik ve seyir füzelerinin fırlatmalarının gerçekleştirildiği bir tatbikat düzenlendi' denildi.

Rus devlet televizyonu Putin'in tatbikatları bir kontrol odasından izlediğini anları ekranlara getirdi.

Aynı açıklamada 'Stratejik caydırıcı güçlerin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı. Tüm füzeler hedeflerine ulaştı' ifadelerine de yer verildi.

Haberin Devamı

Tu-95 uzun menzilli uçakların da yer aldı tatbikatı takip eden Putin, 'bölgesel ve küresel anlamda çatışma potansiyeli çok yüksek' dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rusya, nükleer tatbikata başladı
daha fazla video içinRusya, nükleer tatbikata başladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek