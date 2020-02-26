Rusya'dan İtalya, Güney Kore ve İran'a seyahat uyarısı

Rospotrebnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Güney Kore ve İran’daki corona virüs vakalarında önemli bir artış yaşandığına işaret edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından söz konusu ülkelerde corona virüs bulaşmasına dair uyarılar yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Rospotrebnadzor, bu uyarılar neticesinde, corona virüs salgınına dair epidemiolojik durum istikrara kavuşana kadar söz konusu ülkelere seyahat yapılmamasını tavsiye etmektedir.” denildi.

WHO’dan yapılan açıklamada, Güney Kore’de tespit edilen 977 corona virüs vakasında 11 kişi, İran’da 95 vakada 15 kişi, İtalya’da ise 283 vakada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.