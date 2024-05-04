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Rusya'dan dikkat çeken Zelenski kararı

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#Rusya#Zelenski#Ukrayna
Rusyadan dikkat çeken Zelenski kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 17:37

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in arananlar listesine alındığı duyurdu.

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Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya başlattığı savaş devam ederken Rusya’dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hamlesi geldi. Rusya, Zelenskiy hakkında dava açtı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in arananlar listesine alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığının veri tabanındaki arananlar listesine eklenen Zelenskiy’in doğum yeri ile tarihi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine getiridiüği tarih ile eklendiği kaydedildi.

Rusya, Şubat ayında da Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ı “arananlar listesine” eklediğini duyurmuştu.

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#Rusya#Zelenski#Ukrayna

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