Rusya'dan dikkat çeken iddia: AB ve NATO, Rusya ile savaş için koalisyon kuruyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Lavrov, başkent Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.



AB VE NATO RUSYA'YA KARŞI KOALİSYON OLUŞTURUYOR



Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa Birliği (AB) ile NATO'yu bir kez daha hedef alan Lavrov, "İkinci Dünya Savaşı başladığında Hitler, Avrupa ülkelerinin çoğunluğu olmasa da önemli bir bölümünü Sovyetler Birliği'ne karşı savaş için kendi sancağı altında topladı. Şu anda Avrupa Birliği, NATO ile birlikte Rusya'ya karşı bir savaşmak için böyle modern bir koalisyon oluşturuyor" dedi.



"TAKİPTE OLACAĞIZ"



Lavrov, ayrıca AB'deki Rus karşıtı tutumun öngörülebilir ve uzun vadede değişeceğine inanmadıklarını, bunun Avrupalıların seçtiği bir yol olduğunu söyleyerek, "Elbette Avrupa Birliği'nin ve aday ülkelerin attığı adımları takip edeceğiz" ifadesini kullandı.



Lavrov, Avrupalı politikacıların Belgrad yönetimine nasıl hareket etmesi gerektiğini dikte etmeye çalıştığını ancak Sırbistan'ın politika oluşturma bağımsızlığından vazgeçmek istemeyen bir örnek teşkil ettiğini belirtti.