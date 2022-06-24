Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan dikkat çeken iddia: AB ve NATO, Rusya ile savaş için koalisyon kuruyor

#RUSYA#Lavrov#ABD
Rusyadan dikkat çeken iddia: AB ve NATO, Rusya ile savaş için koalisyon kuruyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İkinci Dünya Savaşı başladığında Hitler, Avrupa ülkelerinin çoğunluğu olmasa da önemli bir bölümünü Sovyetler Birliği'ne karşı savaş için kendi sancağı altında topladı. Şu anda Avrupa Birliği, NATO ile birlikte Rusya'ya karşı bir savaşmak için böyle modern bir koalisyon oluşturuyor" dedi.

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Lavrov, başkent Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

AB VE NATO RUSYA'YA KARŞI KOALİSYON OLUŞTURUYOR

Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa Birliği (AB) ile NATO'yu bir kez daha hedef alan Lavrov, "İkinci Dünya Savaşı başladığında Hitler, Avrupa ülkelerinin çoğunluğu olmasa da önemli bir bölümünü Sovyetler Birliği'ne karşı savaş için kendi sancağı altında topladı. Şu anda Avrupa Birliği, NATO ile birlikte Rusya'ya karşı bir savaşmak için böyle modern bir koalisyon oluşturuyor" dedi.

"TAKİPTE OLACAĞIZ"

Lavrov, ayrıca AB'deki Rus karşıtı tutumun öngörülebilir ve uzun vadede değişeceğine inanmadıklarını, bunun Avrupalıların seçtiği bir yol olduğunu söyleyerek, "Elbette Avrupa Birliği'nin ve aday ülkelerin attığı adımları takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Lavrov, Avrupalı politikacıların Belgrad yönetimine nasıl hareket etmesi gerektiğini dikte etmeye çalıştığını ancak Sırbistan'ın politika oluşturma bağımsızlığından vazgeçmek istemeyen bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Lavrov#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar