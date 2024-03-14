Rusya’da yarın sandık başı... Seçim öncesi cephe karıştı

Haberin Devamı

Ukrayna’nın İHA saldırıları ve silahlı Rus muhaliflerin Rusya’ya karşı sınırötesi saldırı başlattıklarını duyurması dikkat çekerken Rus lider Vladimir Putin, Batı’ya nükleer savaşa hazır oldukları uyarısında bulundu.

RUS KENTLERİNE SALDIRI

Rusya’da yarın başlayacak ve haftasonu boyunca sürecek seçim öncesi art arda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna, önceki gün gerçekleştirdiği İHA ve füze saldırılarında, savaşın başından bu yana gerçekleştirdiği en büyük saldırılardan birine imza atarak Rusya’nın Moskova, Leningrad, Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula ve Oryol kentlerini vurdu. Saldırılarda özellikle kritik altyapı ve askeri tesisleri hedef alındı. Moskova’ya 180 km uzaklıkta bulunan ve ülkenin yedinci büyük rafinerisi olan Rosneft’in Ryazan petrol tesisinde saldırı sonucu büyük tahribat oluştu. Rus medyası Ukrayna’dan gönderilen yaklaşık 60 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

RUSYA’YA SINIRÖTESİ BASKIN

Ukrayna’da faaliyetlerini sürdüren silahlı Rus muhalif örgütleri Rusya’nın Özgürlüğü Alayı, Sibirya Tugayı ve Rus Gönüllüleri Lejyonu, Kursk ve Belgorod bölgelerinden Rusya’ya saldırı başlattıklarını açıkladı. Örgütlerden yapılan açıklamada “Halk mecbur olduğuna değil, istediğine oy verecek. Ruslar özgürce yaşayacak” ifadeleri kullanıldı. Ukraynalı yetkililer daha önce, bu grupların kendilerinden bağımsız olarak Rusya topraklarında operasyon yürüttüğünü söylemişti.

NAVALNİ’NİN SAĞ KOLUNA ÇEKİÇLİ SALDIRI

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin sağ kolu olarak bilinen Leonid Volkov, Litvanya’da saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişilerin Vilnius’taki evinin önünde çekiç ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdığı Volkov’un hayati tehlikesi bulunmasa da kolunun kırıldığı ve bacağına aldığı darbelerden dolayı yürümekte zorlandığı belirtildi. Kendisine yönelik saldırıyı, ‘Putin’den gelen bariz, tipik bir gangster selamı’ olarak nitelendiren Volkov, bu olayın ‘siyasi amaçlı’ olduğu iddiasında bulundu.

Haberin Devamı

PUTİN’DEN ‘NÜKLEERE HAZIRIZ’ MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim arefesinde Rus devlet ajansı RIA’ya ve devlet televizyonu Rossiya-1’e konuştu. Son yapılan saldırıların amacının Rusya’daki seçimi sekteye uğratmak olduğunu vurgulayan Putin, “Cephede yaşadıkları yenilginin ardından az da olsa dikkat çekmeye çalışıyorlar” diye konuştu. Nükleer silah kullanımı ile ilgili olarak, “Askeri-teknik açıdan bakarsak, elbette kullanmaya hazırız” diyen Rus lider, Ukrayna’daki savaşa dair de sundukları şartlar altında barış görüşmelerine hazır olduklarının altını çizdi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Putin, “Daha önce Finlandiya sınırında askerlerimiz yoktu ama artık olacak” ifadesini kullandı.