Rusya’da tarihi referandum başladı: Putin ömür boyu başkan olsun mu

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin için güven oylaması anlamı taşıyan anayasa değişikliği referandumu başladı. Salgın nedeniyle online olarak başlayan referandum, 1 Temmuz’da son bulacak.

Referandumun en can alıcı maddesi 2000 yılından beri ülkeyi yöneten Vladimir Putin ile ilgili. Şimdiki görev süresi 2024 yılında sona erecek olan Putin, önceki süreleri sayılmadan iki altı yıllık dönem için daha seçilebilecek. Bu da 67 yaşındaki Putin’e ömrü yeterse 2036’ya kadar iktidar yolunu açmış olacak. Anayasa değişikliğinin referandumda ‘Evet’ oyu almasına kesin gözüyle bakılıyor.

ULUSLARARASI SORUMLULUKLAR

Anayasada yapılan ikinci hayati değişiklik Rusya’nın dünya karşısındaki hukuki sorumluluklarıyla ilgili. Değişikliğin kabul edilmesiyle Uluslararası İnsan Hakları mahkemesi dahil yabancı mahkemelerin verecekleri hükümler Rus anayasasına aykırı düşmesi durumunda yerine getirilmeyecek.

‘TANRI’ ANAYASADA

Değişecek 37 madde arasında dikkat çeken bir madde de dinle ilgili. Yapılacak değişiklikle Rusya anayasasında ilk defa dini faktör “Tanrı” ifadesiyle giriyor. Yeni düzenlemede şöyle deniyor: “Binlerce yıllık geçmişin birleştirdiği Rusya, atalarının anısını ve Tanrı’ya inancını koruyor”.

SOVYETLERİN MİRASÇISI

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra uluslararası yegane mirasçı olduğunu ilan eden Rusya, bu statüyü şimdi anayasaya da işliyor. Rusya’nın Sovyetler’in tek mirasçısı olduğu ve tüm uluslararası örgüt ve organizasyonlarda bu hakkını koruduğu dile getiriliyor.