MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya’da tarihi referandum başladı: Putin ömür boyu başkan olsun mu
GeriDünya Rusya’da tarihi referandum başladı: Putin ömür boyu başkan olsun mu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 26.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rusya’da tarihi referandum başladı: Putin ömür boyu başkan olsun mu

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’da tarihi referandum başladı: Putin ömür boyu başkan olsun mu
Abone Olgoogle-news

Rus halkı, Putin’in 2036’ya kadar iktidarda kalmasının yolunu açacak anayasa referandumu için oy vermeye başladı.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin için güven oylaması anlamı taşıyan anayasa değişikliği referandumu başladı. Salgın nedeniyle online olarak başlayan referandum, 1 Temmuz’da son bulacak.

Referandumun en can alıcı maddesi 2000 yılından beri ülkeyi yöneten Vladimir Putin ile ilgili. Şimdiki görev süresi 2024 yılında sona erecek olan Putin, önceki süreleri sayılmadan iki altı yıllık dönem için daha seçilebilecek. Bu da 67 yaşındaki Putin’e ömrü yeterse 2036’ya kadar iktidar yolunu açmış olacak. Anayasa değişikliğinin referandumda ‘Evet’ oyu almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Rusya’da tarihi referandum başladı: Putin ömür boyu başkan olsun mu

ULUSLARARASI SORUMLULUKLAR

Anayasada yapılan ikinci hayati değişiklik Rusya’nın dünya karşısındaki hukuki sorumluluklarıyla ilgili. Değişikliğin kabul edilmesiyle Uluslararası İnsan Hakları mahkemesi dahil yabancı mahkemelerin verecekleri hükümler Rus anayasasına aykırı düşmesi durumunda yerine getirilmeyecek.

‘TANRI’ ANAYASADA

Değişecek 37 madde arasında dikkat çeken bir madde de dinle ilgili. Yapılacak değişiklikle Rusya anayasasında ilk defa dini faktör “Tanrı” ifadesiyle giriyor. Yeni düzenlemede şöyle deniyor: “Binlerce yıllık geçmişin birleştirdiği Rusya, atalarının anısını ve Tanrı’ya inancını koruyor”.

SOVYETLERİN MİRASÇISI

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra uluslararası yegane mirasçı olduğunu ilan eden Rusya, bu statüyü şimdi anayasaya da işliyor. Rusya’nın Sovyetler’in tek mirasçısı olduğu ve tüm uluslararası örgüt ve organizasyonlarda bu hakkını koruduğu dile getiriliyor.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle