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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 |  Son Güncelleme:

Rusya’da Delta varyantı alarmı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’da Delta varyantı alarmı

Dünyada aşılama konusunda büyük yol katedilirken, ilk olarak Hindistan’da görülen COVID-19’un Delta varyantı, salgınla mücadeleye büyük tehdit oluşturuyor.

Rusya’da salgınla mücadeleden birinci derecede sorumlu İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu ‘Rospotrebnadzor’, ülkede Delta varyantının hızla yayıldığını duyurdu.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Delta varyantının, Rusya’da çok daha tehlikeli yeni bir dalgayı tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Bir Rus televizyonuna konuşan Popova, “Pandemide, dünya genelinde 4 ciddi mutasyonla karşı karşıyayız. Bunlar Alfa (İngiliz), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan). Delta tipinin Rusya’da hızla yayılmaya başladığını tespit ettik. 2 Haziran’dan itibaren, bu varyant hızla yayılarak 13 bin kişiye bulaştı. Rehavete kapılan genç nesil, buna sebep olmuş olabilir” diye konuştu.

‘MOSKOVA KAPANABİLİR’

Yayılmada rekoru elinde bulunduran başkent Moskova’da ise Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Kapanmanın eşiğindeyiz. Geçen yılki duruma geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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